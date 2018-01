Pétrole : Le Brent frôle les 68 dollars

Les cours du pétrole maintenaient leur hausse jeudi dernier en fin d'échanges européens, les deux références du marché évoluant à des niveaux élevés alors que les réserves américaines de brut ont reculé la semaine dernière. En début de soirée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 67,97 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 13 cents par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de février prenait 43 cents à 62,06 dollars. Les cours de l'or noir, qui avait atteint mercredi leur plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014, ont continué de grimper jeudi pour atteindre leur plus haut en séance depuis mai 2015 en matinée à 68,27 dollars le baril de Brent et 62,21 dollars le baril de WTI. En cours de séance, les prix se sont stabilisés, et les données du Département américain de l'Energie (DoE) ont à peine fait remonter les cours. Avec des raffineries fonctionnant à un rythme particulièrement élevé, les stocks de pétrole brut ont chuté plus fortement que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière tandis que les réserves d'essence et de produits distillés ont bondi. Les stocks de brut arrêtés au 29 décembre ont ainsi reculé de 7,4 millions de barils (contre une baisse de 4,7 millions de barils selon des analystes interrogés par Bloomberg). Les réserves d'essence ont de leur côté gonflé de 4,8 millions de barils, soit bien plus que la progression de 2 millions de barils anticipée par les analystes. «La cadence des raffineries américaines s'est envolée depuis cet été, quand elles avaient été immobilisées par la tempête Harvey», a commenté un analyste. «Les raffineries vont désormais devoir ralentir pour des travaux de maintenance, ce qui devrait faire grimper les stocks de brut», a-t-il prévenu. Par ailleurs, les marchés restaient attentifs à l'évolution de la situation en Iran, où, après plusieurs jours de troubles dans le pays, la capitale Téhéran et la plupart des villes de province ont passé une deuxième nuit calme.



Forte chute des stocks américains de brut

Les stocks de pétrole brut des Etats-Unis ont enregistré la semaine dernière un recul de 7,4 millions de barils, soit une chute encore plus prononcée que celle prévue, selon des chiffres publiés jeudi par le département américain de l'Energie (DoE). Lors de la semaine achevée le 29 décembre, les réserves commerciales de brut ont reculé de 7,4 millions de barils pour s'établir à 424,5 millions, quand les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur un recul de 4,7 millions de barils. Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut du terminal de Cushing (Oklahoma, sud), ont baissé de 2,4 millions de barils à 49 millions. Les réserves d'essence ont de leur côté gonflé de 4,8 millions de barils, soit bien plus que la progression de 2 millions de barils anticipée par les analystes. Les stocks de produits distillés (fioul de chauffage, etc.) ont avancé de 8,5 millions de barils alors que les analystes anticipaient une hausse de seulement 500.000 barils. La production de brut a pour sa part repris sa progression après une semaine de repli, les Etats-Unis extrayant en moyenne 9,78 millions de barils par jour contre 9,75 mbj la semaine précédente. Le prix du baril de «light sweet crude» (WTI) pour livraison en février restait en légère hausse après la diffusion du rapport, de 20 cents à 61,83 dollars dans l'après-midi sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). Il évolue ainsi près de son plus haut niveau en séance depuis 2015.