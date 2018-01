Wilaya de Tamanrasset : Nécessité d’accompagner les industriels

Le président-directeurgénéral (Pdg) du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a souligné, jeudi dernier à Tamanrasset, la nécessité d’accompagner les promoteurs industriels et la dynamique de développement dans cette région du grand Sud du pays. S’exprimant lors de l’inspection d’une série d’installations électriques relevant de la Sonelgaz au chef-lieu de wilaya dans le cadre d’une visite de travail dans la région, M. Arkab a indiqué que «le groupe Sonelgaz œuvre à accompagner les investisseurs industriels à la faveur de l’alimentation des zones d’activités en énergies électrique et du gaz et dans l’objectif de renforcement de la dynamique de développement que connaît cette région». Le Pdg de la Sonelgaz — qui a fait part que la question de la préservation de l’environnement est au centre du plan d’action du groupe, car elle s’oriente vers les énergies renouvelables — s’est félicité des efforts déployés par les entreprises nationales ayant réalisé de grands projets énergétiques usant, a-t-il dit, des cumuls d’expériences et des compétences techniques de leurs cadres.

Le même responsable a, lors de cette tournée, inspecté le chantier du nouveau siège de la Sonelgaz, retenu au titre du programme d’investissement (2016), qui permettra, une fois livré en juin 2018, l’amélioration aussi bien des conditions de travail des personnels de l’entreprise que du service public. Après avoir insisté, sur site, sur le nécessaire respect des délais de réalisation de ce projet, le Pdg de la Sonelgaz a également visité le centre des vacances pour familles, où il a exhorté les responsables à œuvrer à la préservation de cet acquis qui assure, entre autres services, des prestations médicales au profit des employés de la Sonelgaz, et de le mettre également à la disposition des citoyens.

M. Mohamed Arkab — qui a, à l’occasion, inauguré le nouveau siège de l’agence commerciale de la Sonelgaz, composé de 30 bureaux structurés en deux étages — a appelé à réserver le meilleur accueil aux clients, de prendre en charge leurs préoccupations, avant de procéder à l’inauguration d’un centre électrique retenu au titre d’un programme Spécial été 2018 à la satisfaction de 36 foyers. Après s’être enquis du chantier du centre d’entretien et de maintenance, le Pdg de la Sonelgaz a inspecté la centrale électrique, d’une production de 240 Mégawatts (MW), dont 120 MW destinés à l’alimentation de la ville de Tamanrasset. Une nouvelle centrale d’une production électrique de 160 MW a été également projetée dans la région, dont le surplus de la production devra alimenter les activités industrielles dans la région, ont expliqué les responsables de la Sonelgaz. M. Arkab a poursuivi sa tournée dans la wilaya de Tamanrasset par l’inspection du terminal du gazoduc n°16 où il a reçu des explications sur le projet de transfert du gaz naturel vers Tamanrasset à partir d’In-Salah, livrable en mars 2018. Ce projet devra alimenter, outre la ville de Tamanrasset en gaz naturel, les stations relevant du mégaprojet de transfert de l’eau d’In-Salah vers la ville de Tamanrasset. Le même responsable a visité la centrale solaire d’une capacité de production électrique de 13 Mégawatts, opérationnelle depuis 2015, et dont la réalisation s’inscrit au titre du programme de diversification des ressources énergétiques, le développement des moyens de production électrique, et la préservation de l’environnement. Il a, lors de l’inspection de l’unité de marbre et de granit, fait savoir que le réseau électrique de cette unité industrielle sera renforcé progressivement. Le Pdg du groupe Sonelgaz a, au terme de sa visite, présidé une séance de travail avec les cadres de la Sonelgaz lors de laquelle il a affirmé que le groupe accorde un grand intérêt aux ressources humaines et à la promotion de l’entreprise. L’occasion a été mise à profit pour remettre 16 décisions de promotion au profit des cadres de l’entreprise, et 16 autres titres de recrutement pour des électrotechniciens promus des établissements de la formation qui seront être installés au niveau des entreprises de la Sonelgaz, notamment celles établies dans les régions frontalières, à l’extrême Sud de la wilaya.