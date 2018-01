Une réunion prochaine lui sera consacrée : Relance de la Commission des finances locales

Intervenant, jeudi dernier, lors des débats de la journée d’information sur la Loi de finances 2018 et son impact sur l’entreprise, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), le directeur de la législation et de la réglementation fiscale à la Direction générale des impôts (DGI), Kamel Touati, a fait savoir que les ministères des Finances et de l’Intérieur et des Collectivités locales vont se réunir prochainement.

A l’ordre du jour, la relance de la Commission des finances locales dont le rôle consiste à optimiser les ressources fiscales des collectivités locales. Au titre de la loi de finances 2018, des taxes communales et environnementales sont prévues et qui doivent, selon M. Touati, générer davantage de recettes aux collectivités locales. La structure de la fiscalité locale se base sur quatre impôts, la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la vignette automobile et l’impôt forfaitaire unique (IFU).

La taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (taxe d’assainissement) et l’impôt foncier sont destinées exclusivement aux communes. D’autre part, M. Touati souligne que les dispositions fiscales de la LF 2018 sont scindées en 5 volets : les mesures d’harmonisation et de simplification, celles d’amélioration des recettes fiscales, de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, des mesures diverses et celles en faveur des entreprises. De son côté, Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre et expert en finance, a souligné que la loi en question a introduit deux instruments devant permettre de réduire les importations et encourager la production locale. Ces deux mesures, explique le conférencier, portent sur l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de 30%, à 10 familles de produits finis, ainsi que le relèvement des droits de douanes, pouvant atteindre 60%, pour 32 familles de produits finis.

En termes de prévisions, M. Benkhalfa estime que ces mesures peuvent «libérer un marché de 15 à 20 milliards de dollars en faveur de l’entreprise locale».

Dans cette optique, il rebondit sur la nécessaire diversification économique, pierre angulaire du nouveau modèle économique de croissance mis en place par le gouvernement.

F. Irnatene