Le Coin du copiste : RETROUVAILLES

Annoncé en grande pompe, le retour de l’enfant prodigue en Algérie pour une tournée qui a commencé jeudi à la coupole, avec un concert qui a attiré la grande foule, venue danser, chanter et passer un moment fort en intensité émotionnelle.

Cette émotion qui vous saisit à un moment que vous n’attendez pas et le chanteur Idir en fut la première victime. C’est plus que le trac que les artistes connaissent quand ils foulent la scène pour faire face à un public venu l’écouter et l’applaudir. Il y a eu des tonnerres d’applaudissement et des youyous à n’en plus finir pour souhaiter la bienvenue et encourager celui qui s’est absenté de la scène algérienne depuis de longues années, 39 ans exactement. Alger a déployé pour cette grande annonce d’immenses panneaux publicitaires. Les médias se sont mis à jour et c’était à qui donnerait à lire à ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, un portrait de l’artiste, une interview ou un parcours du chanteur. Les points de vente des tickets sont pris d’assaut et le concert est annoncé à guichets fermés. C’est ainsi que les grandes affiches se distinguent des autres !

C’est un Idir vieillissant qui est monté sur scène, visiblement ému, au point de ne pouvoir être à la hauteur de l’événement qui a pris une autre tournure. C’est à peine s’il pouvait chanter, mais ses admiratrices et admirateurs ne l’ont pas laissé seul dans sa dure épreuve. Ils étaient là à chanter et à danser, connaissant à fond son répertoire. Les unes derrière les autres, Idir déclinait ses chansons qu’il entrecoupait de déclarations et d’anecdotes.

Ce n’était pas mauvais du tout mais pas plus. Il aurait dû venir plus tôt, diront les plus sages. Avec dix années de moins, le spectacle aurait été différent assurément. Mais quand on s’appelle Idir, on peut se présenter et laisser les choses se faire, faire chanter le public. Sa carrière travaille pour lui. L’auteur de l’inoubliable « A Vava inouva» a l’aura des grands artistes. Il sait parler et communiquer, voire partager ses émotions avec ceux qu’il aime. Le moment est magique, la nostalgie se taille la part du lion et le spectacle peut enfin commencer. Ces retrouvailles ne peuvent se limiter à un tour de chant, car il charrie toute l’histoire de cet homme, militant impénitent de la culture amazighe. Il a eu un parcours exceptionnel. Son nom scintille au firmament de la sphère culturelle algérienne. Il est, à l’instar des grands noms de la chanson algérienne que représentent les Mohamed Tahar Fergani, El Hadj El Anka, Guerouabi, Cherifa, Fadila Dziria, Warda El Djazairia, El Hasnaoui, Matoub et Slimane Azem, le repère de notre patrimoine lyrique, si riche et si varié. Ah, si seulement Idir était venu plus tôt, juste dix années en moins !

Abdelkrim Tazaroute