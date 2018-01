Célébration de Yennayer à Tizi-Ouzou : Couleurs et saveurs

Un riche programme d’activités culturelles et sportives a été concocté par les directions de la culture et de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion de la célébration de Yennayer, jour de l’An amazigh qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année.

Pour cette année, la célébration de cette journée, désormais décrétée fête nationale, chômée et payée, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera marquée par des activités à la hauteur de cette décision historique du Président, visant la réconciliation de notre pays avec son identité millénaire.

Ainsi, une vingtaine de wilayas du pays, notamment Tlemcen, Ghardaia, Tipasa, Bouira, Chlef, Bourdj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Boumerdes, Illizi, Tamanrasset, Adrar, Tindouf, Tebessa, Blida, Khenchela, Souk Ahras, Alger, Sétif, Batna, prendront part à ces festivités de célébration du jour de l’An amazigh qui débuteront à partir du 07 et se poursuivront jusqu’au 12 du mois courant, selon le programme rendu public par les services de la wilaya de Tizi-Ouzou. Des expositions mettant en exergue les richesses et potentialités culturelles et patrimoniales de l’Algérie à travers des objets de l’artisanat, les produits du terroir, les arts culinaires, les habits traditionnels (la robe, le burnous…), des démonstrations de préparation de repas traditionnels, comme le couscous de Yennayer, qui seront suivies de Waâda durant laquelle les citoyens partageront dans la convivialité un somptueux couscous, sont là deux activités habituelles au programme de ces festivités commémoratives de cette journée de Yennayer.

D’autres activités aussi intéressantes les unes que les autres sont aussi au programme de ces célébrations de cette journée nationale, notamment des exhibitions sportives, des défilés, des carnavals, des chants, réalisations de fresques et autres tags à travers la ville de Tizi-Ouzou. En sus de ces activités folkloriques, des rencontres scientifiques sur l’histoire de cette journée de Yennayer qui remonte à plusieurs siècles sont aussi prévues par la direction de la culture, qui a par ailleurs déployé d’énormes moyens pour célébrer dans la convivialité et la communion les plus parfaites cette journée de Yennayer.

Comme la direction de la culture, celle de la jeunesse et des sports n’a pas elle aussi lésiné sur les moyens pour marquer comme il se doit cette journée de célébration du jour de l’An amazigh.

Plusieurs activités riches en couleurs et en saveurs sont également prévues tout au long de cette semaine dédiée à Yennayer à travers des établissements des sports, de la jeunesse et de la culture de différentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon toujours le programme de célébration rendu public par la wilaya.

Bel. Adrar