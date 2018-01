Idir : Un retour plein d’émotion

Après 39 ans d'absence de la scène, l'interprète de l'éternelle «Avava ynouva» est revenu, jeudi soir, pour renouer triomphalement avec ses fans qui sont venus nombreux pour un méga concert à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf et ce, à l'occasion de Yennayer, nouvel an amazigh célébré le 12 janvier.

En 44 années de carrière, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, s'est produit sur de nombreuses scènes internationales. Ce nom s'est associé, dans son dernier album «Ici et ailleurs», sorti en avril dernier, à des chanteurs français de renom comme Charles Aznavour, Francis Cabrel ou encore Bernard Lavilliers. Tant attendue par ses fans, la légende de la chanson kabyle est, ainsi, revenue sur la scène algérienne après 39 ans d'absence et ce, lors d'un concert inouï organisé par Wellsound et l'ONDA.

Baptisé «Les retrouvailles», ce concert légendaire, programmé sur deux jours à la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, a témoigné de la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, de la famille de Idir, ses amis… Nombreux étaient ses fans qui n'ont pas voulu rater ces retrouvailles sous aucun prétexte. Au niveau du parking du complexe olympique, on pouvait distinguer des immatriculations de plusieurs villes du pays… A l'instar d'Alger, on pouvait lire Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Tipasa, Sétif, etc. Des familles, des jeunes et des vieux, dont des personnes de plus de 80 ans, accompagnés de leurs enfants, ont tenu à assister à ce gala marqué comme étant le retour du rossignol sur la scène. Absent de la scène algérienne depuis 1979, année de sa dernière apparition, Idir revient à la rencontre de son public, alors que l'identité amazighe, une cause pour laquelle il n'a cessé de militer par son art, remporte victoire sur victoire. Après l'officialisation de Tamazight en 2016, c'est au tour de Yennayer, premier jour de l'année berbère, d’être réhabilité fin 2017 et consacré fête nationale pour être célébré officiellement, pour la première fois en Algérie, le 12 janvier prochain. Après un passage de la chorale juvénile venue de Aït Lahcène à Beni Yenni (Tizi-Ouzou), Idir est monté sur scène vers 21 heures, vêtu d'une chemise et d'un chapeau noirs, et fidèle à sa guitare noire dont il ne se détache jamais.

Accueilli avec des youyous et des applaudissements, il souhaite la bienvenue à tous avant d'entamer cette soirée par sa célèbre chanson «yelha w-ourar» (air de fête) avec laquelle il a mis ses fans en vibration… Ça bougeait dans tous les sens. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux d'être parmi vous», dira Idir à son public avec émotion. Accompagné de sa fille, Thanina, qui a volé quelques minutes la vedette à son papa, les projecteurs étaient fixés sur elle lors d'un numéro «Tachwiqt» qu’elle a offert aux présents de la coupole. En face de ses fans assoiffés d'écouter ses belles chansons, Idir enchaîne avec une série de chansons de son riche répertoire composé d'un mélange de chansons sentimentales de sa jeunesse, telles « Avava Inouva», « Zwit rwit», « Azwaw», « Cfigh»,

« Ayrib», « Cfiy», « Au arraché nnegh», « Lefhama» (tighri Bwgoud), « Tizi-Ouzou»… Des chansons qui ont particulièrement subjugué le public.

A travers la chanson « Ssendou», cette chanson qui a bercé des générations, Idir rend hommage à sa maman et à toutes les femmes… Il dira à son public : « Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement aux vôtres aussi… Je me souviens, je devais avoir 7- 8 ans, pas plus… Nous étions en Kabylie, elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait, qu'elle a mis dans une calebasse, —vous savez une espèce de baratte— elle le battait en faisant ce geste-là (mouvements des mains tenant de chaque côté les cordelettes de la calebasse qui la font osciller), peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu faire… Et quand elle faisait son acte, son travail, elle le rythmait aussi de mots, d'idées, de chants, de soupirs… C'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non, je crois que ça l'est encore moins dans une société à fortes traditions telle que la mienne, et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère… J'ai compris une deuxième chose, c'est que… j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues, que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées,… J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul mais qu'elle nous appartenait tous,… parce que d'abord, on a tous une maman, et que, pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à fortes traditions, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale… Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous, en vous demandant une chose, bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps : essayez, ce soir, ce jeudi soir, d'avoir dans votre tête, une image claire, précise, lumineuse, de celle qui vous a donné la vie,… ou tout simplement de celle que vous aimez,… qu'elles soient ou non de ce monde, je pense qu'elles seront à jamais gravées dans nos cœurs,…» Après sa célèbre chanson « Avava ynouva», le légendaire de la chanson kabyle enchaîne pour clôturer cette première soirée qui a duré plus de trois heures par sa célèbre et inoubliable « Aya l'khir inou» (à mon grand bonheur) qu'il a partagé avec son public féminin qui poussait des youyous après chaque refrain. Un moment féérique qui donnait la « chaire de poule «.

Accrochés dès les premières notes égrenées par l'artiste très décontracté sur scène, les présents, qui brandissaient le drapeau amazigh et scandé « imazighen», ont repris en chœur pratiquement tout le répertoire d'Idir, renouant ainsi avec les airs nostalgiques du grand maître. Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, né en 1949 à Aït Lahcène, à 35 km de Tizi-Ouzou, capitale de la Grande-Kabylie, rend hommage à son enfance. Avec le temps vient ce moment important où l'on sent confusément qu'il faut faire le chemin à l'envers pour se sentir totalement rassemblé, unifié, pacifié. Les chansons populaires sont ainsi toutes les routes qui le ramènent à son berceau de paix et d'identité. Grâce à ce disque, Idir opère donc un pèlerinage musical, il nous donne une leçon et un bel exemple de ce que peut être l'ouverture dans un monde où tout semble être déterminé par le désir du repli. Deux mots qui ne vont pas bien ensemble…. Onze chansons qui œuvrent aussi, pour lui et pour nous-mêmes, comme un remarquable travail de mémoire. Idir, légende de la chanson kabyle, se plie à l'exercice du duo pour nous faire écouter un autre sens qu'il donne à ce partage pourtant si commun dans la musique. Le plus difficile n'est pas d'être invité à chanter avec autrui, mais de se sentir admis comme un frère. Et non plus comme un étranger que l'on accueille avec bienveillance.

Sihem Oubraham

Entretien avec Idir

«Je salue les organisateurs pour la réussite»

Dans cet entretien exclusif, qu'il a accordé à El Moudjahid, le maître de la chanson kabyle était très spontané et très attentif pour répondre à nos questions.

Après une absence de 39 ans, vous voilà enfin en face de vos fans… Quel est votre sentiment ?

Je ne peux vous exprimer ma satisfaction… j'ai une sorte de boule. C'est fabuleux. Je n'ai pas chanté comme je voulais. Je salue les organisateurs pour tous les efforts consentis pour la réussite de ce concert.



Après 44 ans de carrière artistique, quel bilan faites-vous aujourd'hui ?

C'est difficile de faire un bilan comme ça ! Parce que je n'ai pas beaucoup de discographie. Mais le parcours que j'ai fait… je pense qu'il parle de lui-même. J'ai commencé à être quelqu'un qui jouais sur la tradition, sur l'identité, ensuite je suis sorti à l'étranger où j'ai appris beaucoup de choses. Ma musique évoluait en fonction de ce que je vivais. J'ai fait un deuxième disque. Je me suis retenu à mes racines avec un disque intitulé «Les chasseurs de lumière», ensuite j'ai fait une série de collaborations, soit avec des jeunes rappeurs, etc., soit avec d'autres chanteurs, puis j'ai partagé des chansons qui appartiennent aux interprètes avec qui j'ai fait des duos et que j'adapte en kabyle pour ma part. Donc je crois que j'ai un parcours qui a été assez ascendant. Je suis assez content de ce que j'ai réalisé… pas seulement pour moi mais pour la culture que je représente.



Après votre premier single «Avava ynouva» vous aviez été appelé à effectuer votre service militaire ; à ce moment-là est-ce que vous aviez pensé à votre carrière internationale et à continuer dans la musique ?

Pas du tout ! «Avava ynouva» je pensais que c'était une aventure d'un soir ; mais le destin a décidé autrement en me disant « toi ta place c'est de chanter devant les gens». La chanson ne m’a jamais laissé le temps de faire mon métier de géologue… ingénieur en géologie, parti sur Paris j'ai fait un doctorat à l'école des mines, parce que je me suis dit « si ça ne va pas… c'est un métier très aléatoire» ; finalement j'ai eu beaucoup de chance en continuant à vivre de ce métier… de la musique. A ce fait, j'étais un peu dépassé par les évènements au départ… Mais je n'imaginais pas que j'allais finir ma carrière en étant un chanteur.



Après 39 ans d'absence, quel est votre sentiment de revenir en Algérie retrouver de vos fans ?

A un moment j'étais persuadé que je ne reviendrais jamais ici, tellement que les choses étaient assez verrouillées… dures en face ; parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'une région d'Algérie qui revendique une langue, une identité, ainsi que beaucoup de régions, puissent s'acquitter de leur devoir en prenant part, par exemple, à la guerre d'Algérie, en participant à des évènements d'envergure nationale au niveau de leurs devoirs à accomplir et que dans leurs droits ils ne sont pas reconnus… Ce n'était pas normal.



Justement vous avez conditionné votre retour avec l'officialisation de la langue amazighe en tant que langue nationale… A quel point la langue amazighe est-elle liée à votre identité ?

Ce n'est pas une question d'identité… à la limite, même si je n'ai pas été amazigh j'aurai épousé ce combat, parce que c'est un combat de justice ou d'injustice. Il faut s'avoir que si une langue existe dans un pays et que des jeunes et des vieux la parlent et échangent avec, il n'y a aucune raison à ce qu'on ne lui donne pas les moyens de se développer et de s'épanouir surtout… à quel titre ?! A la révolution il y a du sang kabyle et berbère qui a coulé ! Et pourquoi est-ce-que ayant accompli leur devoir on ne les considère plus comme des Algériens à part entière. Je me souviens d'un moment où j'expliquais à ma mère le journal télévisé, parce que c'était en arabe… Elle qui a souffert pendant la guerre, est-ce-que c'est juste ?! J'estime qu'on lui a manqué de respect. Dans toute sa dimension, on ne lui a pas reconnu sa descendance ni son identité, et ça il y a quelque chose qui naît et qui s'appelle la révolte ! Moi je l'ai exprimé à travers la chanson comme d'autres peuvent l'exprimer autrement.



Vous avez traversé plusieurs époques et marqué plusieurs générations ; que pensez-vous de cette nouvelle génération qui est votre fan et qui tient à votre style de musique, en dépit de la cohabitation de nouveaux genres qui reflètent l'époque de cette génération ?

Je suis content quand je vois des jeunes qui s'intéressent à moi et qui connaissent Idir… Vous imaginez le bonheur que c'est de ne pas être oublié ?! C'est énorme ! Quand à voir des jeunes de 17-18 ans venir, comme la dernière fois, avec une guitare… je me dis, «je crois que j'étais utile quelque part», parce que si je fais de la musique disant classique sur les bords, faisant des mélodies simples et que je touche un enfant en 2018, c'est que je n'ai pas loupé mon coup ! Cela me donne beaucoup de courage.



Vous avez laissé un répertoire musical assez important qui inspire justement cette nouvelle génération et qui représente une langue pour votre famille, notamment votre fille qui a choisi d'aller sur vos pas...

Elle ne vient pas sur mes pas ! Elle m'accompagne… comme j'ai vu son intérêt pour la musique traditionnelle en général et kabyle en particulier, ça m'a intéressé et je me suis dit « pourquoi pas ?!». Sinon elle fait de la danse tribale et elle fait du théâtre, donc ce sont des branches qui sont voisines, mais je vous assure que je ne lui ai jamais demandé de faire ceci ou cela. Lorsqu'elle était petite elle avait l'oreille collée aux paffes dans le salon et moi ce que j'écoute c'est du traditionnel ; j'adore l'ancienne musique… c'est ce qui m'intéresse le plus, j'écoute aussi du folklore. Donc elle a grandi avec ça et après elle a un talon qui est… comment vous dire ? Parce que c'est ma fille et c'est difficile de parler d'elle… mais elle est très douée !



Durant vos 44 ans de carrière artistique, pourquoi vous n'avez jamais fait une chanson sur l'Algérie ?

Pourquoi, il en faut une ?! L'Algérie je la vis… donc pourquoi devrais-je chanter à l'heure où les gens en font des tonnes et que ça dégouline à chaque fois qu'on parle de l'Algérie parce qu'il y a toujours l'idéologie qui vient. Et je n'ai pas aussi fait une chanson sur la JSK, pourtant c'est ma région, parce que j'estime que c'est au meilleur de gagner.

Propos recueillis par S. Oubraham