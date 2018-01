Grippe porcine : Aucun cas enregistré

Le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière est catégorique : «en Algérie il n’existe pas de grippe porcine. Tous les cas diagnostiqués au niveau du laboratoire de référence à l’Institut Pasteur d’Algérie relèvent de la grippe saisonnière,» a affirmé jeudi dernier, à Alger, M. Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la promotion de la santé.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’Institut Pasteur d’Alger d’El Hamma, M. Fourar a déclaré que «le ministère de la Santé bénéficie d’un dispositif annuel qui comporte l’organisation de campagne de vaccination qui a débuté le 15 octobre dernier et les personnes vaccinées sont les populations les plus exposées.»

M. Fourar a indiqué que «2.500.000 doses de vaccin sont importées, dont 1.300.000 affectées aux structures sanitaires de base où ses populations vulnérables ont été vaccinées. Du 15

octobre à ce jour, 82% des doses de vaccin ont été utilisées.» Il a souligné que «la campagne de vaccination peut être prolongée jusqu’au mois de mars. En parallèle à ce dispositif, une réactivation du dispositif de prise en charge de cas compliqués, et toutes les structures ont été instruites afin de mettre en place tous les moyens pour permettre la prise en charge correcte des cas de grippe compliquée.»

Le directeur a expliqué que «compte tenue de la situation mondiale de l’évolution de la grippe saisonnière au niveau mondial et régional, le ministère de la Santé a pris la décision d’instruire les structures pour réactiver et mettre en alerte les services de santé, quant aux éventualités de recevoir de cas de grippe compliquée.»

M. Fourar a tenu a indiqué qu’«environ 3 à 5 millions de personnes sont touchées annuellement par la grippe à travers le monde, provoquant ainsi le décès de 250 000 à 500 000 malades.»



« Une grippe strictement humaine»



Le responsable du laboratoire de référence de l’OMS de la grippe à l’Institut Pasteur d’Algérie, le docteur Derrar Fawzi a de son coté appuyé les dires de

M. Fourar et indiqué que «cette grippe est strictement humaine, c'est-à-dire que les virus responsables de cette infection respiratoire sont des virus adaptés à l’homme comme le A/H1N1, le A/H3N2 et le type B qui sont à l’origine d’épidémies survenant au cours des périodes de froid avec des pics entre les mois de janvier et février, comme c’est le cas actuellement.»

Dr. Derrar a expliqué qu’«afin de lever toute confusion, il ne s’agit nullement de virus d’origine animale qui provoquent des infections ponctuels chez l’homme et qui sont dus à des contacts étroits et prolongés avec les animaux infectés, comme c’est le cas dans certains pays d’Asie.»

Selon lui, Alger et certaines wilayas du centre du pays connaissent une forte augmentation de l’activité grippale. La vague de froid ayant sévit ces dernières semaines a favorisé la propagation du virus A/H1N1, largement répandu dans certaines régions du monde, notamment l’Afrique du nord et de l’ouest. Cette souche rentre dans la composition du vaccin antigrippal recommandé par l’OMS pour la prévention de la grippe saisonnière 2017-2018, ce qui rend ce dernier fortement recommandé chez les populations à risque.»

Wassila Benhamed