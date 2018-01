Envenimation scorpionnique : Hausse à TIssemsilt

Une hausse des cas d’envenimation scorpionnique a été relevée l’année écoulée dans la wilaya de Tissemsilt par rapport à 2016, a-t-on appris mardi de la direction de la santé et de la population. Ces cas ont été enregistrés surtout durant la période d'avril à octobre 2017 (plus de 180 piqûres de scorpion contre 90 au cours de la même période de l'année 2016), a-t-on indiqué.

Cette hausse est justifiée par le manque de conscience et pas assez de prudence des citoyens résidants dans les zones steppiques et montagneuses de la wilaya, et le non respect des conseils qui leur ont été donnés lors des campagnes de sensibilisation, a-t-on souligné. La plupart des cas d'envenimation ont été signalés chez des enfants et des jeunes âgés de 5 à 30 ans, selon la même source, qui a indiqué que ces cas sont relevés au cours de la période de juin à fin août connaissant une prolifération de scorpions. Les zones éloignées des communes de Bordj Bounaama, Theniet El Had, Layoune, Beni Lahcen, Sidi Slimane et Beni Chaib ont connu le plus grand nombre de cas d’envenimation scorpionnique. Ces zones réunissent les conditions favorables (température et humidité) à la prolifération des scorpions. La DSP a organisé en coordination avec la direction de la Protection civile, durant la saison estivale de l'année dernière, des rencontres de sensibilisation au sein des établissements de santé de proximité, surtout dans les zones où la propagation de scorpions est plus grande. Des conseils et des orientations ont été prodigués aux citoyens sur la nécessité de préserver la propreté de l’environnement comme condition sine qua non de lutte contre ces bestioles nuisibles. Au cours de cette initiative de sensibilisation, des dépliants ont été distribués dans les lieux publics. Les établissements de santé de proximité de la wilaya ont pris toutes les mesures nécessaires pour soigner les blessés en fournissant du sérum anti-venin.