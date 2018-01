REGARD : Chut ! On banalise l’insalubrité !

Décidément, le je m’en foutisme est notre pire ennemi. Il est même très pernicieux, surtout quand il s’agit de préserver le cadre de vie et de lutter contre la prolifération des déchets solides. Dans nos cités, c’est carrément superflu de parler de l’environnement, du respect des horaires de dépôt des déchets ménagers. On ne produit pas seulement des quantités énormes, mais aussi, on persiste et signe à s’en battre l’œil, tous les jours que Dieu fait. En fait, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de gestion et de collecte des déchets ménagers, l’insalubrité, continue à être une véritable plaie qui touche tous les quartiers. Ce phénomène, en effet, dépare les cités qui croulent aujourd’hui, sous des montagnes d’ordures transformant le plus souvent ces dernières, en l’absence de civisme, en décharges sauvages. La problématique des ordures ménagères reste, à vrai dire, toujours posée, au niveau des centres urbains où la notion du cadre de vie est souvent absente et reléguée au dernier plan. La création, de nouveaux organismes de collecte de déchets ainsi que le recours au tri des déchets à la base, à travers des bacs à ordures séparés pour chaque type de détritus, n’a pas eu raison des mauvaises habitudes qui semblent avoir la peau dure, au détriment du confort, du bien-être, voire de la santé. Les habitants des cités deviennent laxistes et démissionnaires, au point d’éradiquer les espaces verts ou les aires de jeux pour en faire des dépotoirs, dans chaque coin de la cité. Aujourd’hui, on voit autour de nous, cette insouciance ou plutôt cette incompatibilité entre le citoyen et l’environnement proche. Il suffit d’ailleurs de lever les yeux pour comprendre que notre potentiel «hygiène», dans nos cités est en deçà des normes généralement admises. Il est plus que temps de se ressaisir car il y va de notre santé et de notre bien-être. Quand comprendrons-nous que l’hygiène, c’est l’affaire de nous tous et pas seulement de lui ?

Samia D.