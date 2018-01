Oran : 1.205 dossiers d’enfants délinquants traités

Le service du milieu ouvert relevant de la direction de l’action sociale d’Oran a traité 1.205 dossiers d’enfants délinquants en 2017, pour leur suivi, leur accompagnement et leur protection sociale, a-t-on appris du chef de service, Sid Ahmed Chaib Draa.

Le nombre de cas étudiés a connu une baisse sensible par rapport à l'année 2016 qui a enregistré 1.555 dossiers, et ce grâce au suivi, à l’accompagnement et à la protection des enfants et aux campagnes de sensibilisation contre les maux sociaux menées par les différents partenaires, a indiqué M. Chaib Draa.

Les enquêtes sociales menées par ce service ont permis le placement de 443 enfants dans différents centres spécialisés de protection de l'enfance à Oran au cours de la dernière année, contre 482 enfants en 2016, ainsi que la prise en charge psychologique de 26 cas et le règlement de la situation des 25 enfants en leur permettant de bénéficier de la Kafala accordée par une commission compétente, selon le même responsable.

Parmi les cas étudiés par le service en milieu ouvert dont le siège est basé au quartier populaire "Ibn Sina", le vol et la violence avec armes (209), coups et blessures volontaires (117), port d’armes (56), altercations (44) et constitution d’associations de malfaiteurs (37), a-t-on ajouté.

Le service s’occupe du suivi psychologique, social et éducatif de 45 cas qui ont bénéficié de la liberté surveillée sur décision de justice, de 128 cas de prison avec sursis, 180 cas de réprimandes, ainsi que de 53 cas qui ont été acquittés, a fait savoir M. Chaib Draa.

Selon les enquêtes sociales, les délinquants dont l'âge varie entre 13 et 18 ans, sont issus de différentes couches sociales et différents niveaux d'instruction et résident dans plusieurs quartiers de la ville d’Oran. La majorité des cas sont d'enfants de parents divorcés, a-t-on signalé.