Enlèvement d’enfants : Le drame continue

Les enlèvements d'enfant marquent les esprits, particulièrement quand l'enfant n'est pas retrouvé. Ce crime bouleverse la population tout entière et marque la communauté à jamais.

De Chaïma à Ramzi, des dizaines d’enfants ont disparu et n’ont plus jamais été revus par leurs familles. Âgé à peine de 8 ans le petit Ramzi n'est pas rentré chez lui après sa sortie de l'école Saouli Rabah, à Douaouda Marine, où il poursuivait sa scolarité. Après un peu plus de deux semaines d’intenses recherches conduites par la Gendarmerie nationale, le corps sans vie du petit innocent, a été retrouvé dans un étang près du domicile familial. Les circonstances du décès demeurent inconnues.

Début juillet, Houssem Belkacemi, âgé de 8 ans, a été retrouvé mort dans la forêt de Sidi Slimane, non loin du domicile familial, dans la wilaya de Tipasa. L’enfant a disparu alors qu’il jouait dans la cité à proximité du domicile familial.

Le mois dernier, une fillette âgée de 9 ans a été retrouvée morte dans une maison abandonné au village Aït Daoud, sur les hauteurs de Sidi Aïch. La malheureuse victime avait disparu à sa sortie de l’école dans la même journée. Dès que l’alerte a été donnée, les habitants des villages limitrophes se sont mobilisés pour enfin découvrir, à 400 mètres de son domicile, l’enfant sans vie. A priori, le mobile du crime tiendrait à un différend familial en rapport avec un contentieux foncier.

A Oran, une petite écolière de 8 ans a disparu dans la même période, après sa sortie de l’école à 11 heures. Ne voyant pas leur fille rentrer à la maison, les parents se sont lancés à sa recherche mais en vain. Quelques heures plus tard, le corps de la fillette a été découvert dans le domicile d’une voisine. Revivrions-nous la terrible période de kidnappings d’enfants en série qui a défrayé la chronique et mis toute la société en émoi il y a quelques années ? D’année en année, le nombre des enlèvements et des assassinats d’enfants ne cesse d’augmenter. Peut-on effacer de notre mémoire la petite Chaima 8 ans de Mahelma, Nasreddine 5 ans de Ain-Fakroun, Brahim 9 ans se Constantine, Amine 7 ans de Dely-Brahim, Anis 5 ans de Mila, Yacine 4 ans de Bordj-El-Kiffan, Kais 3 ans d’El-Eulma, Soundous 6 ans de Draria et tant d’autres. Les statistiques de la Gendarmerie nationale et de la police révèlent que 62% des enfants enlevés sont de sexe féminin, dont 47% des cas ont subi de la violence physique et sexuelle, notamment les enfants âgés entre 15 et 18 ans. Quant aux motivations, qui poussent les auteurs à commettre leurs crimes, elles sont liées à plusieurs causes, entre autres, familiales, sexuelles, règlement de comptes… et dans des cas bien rares, l’extraction et la vente des organes humains, ainsi que celle ayant trait à la sorcellerie.



« Le dispositif d’alerte ne répond pas aux critères demandés »



Le spectre du kidnapping touchant les enfants plane à nouveau sur notre pays. Après une brève pause, les enlèvements repartent à la hausse. Si l’argent demeure toujours parmi les revendications des criminels, on assiste malheureusement à la multiplication des rapts où il est question d’abus sexuels, notamment sur les enfants. Le dispositif d’alerte et de vigilance mis en place par les autorités il y a moins d’une année est-il déjà défaillant ? « Le dispositif d’alerte ne répond pas aux critères demandés. Dans ce genre de situation, lorsque la mère s’aperçoit de la disparition, le dispositif doit être mis en place 15 minutes après. Il est inconcevable qu’on réagisse plusieurs heures plus tard. Je pense aussi qu’il faut intervenir beaucoup plus tôt avec les personnes soupçonnées de pédophilie en mettant une base de données nationale. Lorsque les pédophiles sont arrêtés, il faut leur mettre un bracelet électronique de surveillance ou leur injecter une puce. Toutes les études ont montré que les pédophiles sont des récidivistes », estime M. Khiati président de la Forem qui affirme que la première cause de ces enlèvements est l’agression sexuelle, pédophilie, qui est généralement suivie d’assassinat. Face à ces kidnappings, les citoyens pères et mères de famille sont intransigeants et parlent même d’appliquer la peine capitale. « La peine de mort doit être rétablie ; assez de ces droits de l’homme qui dénaturent la vie et l’existence et mettent l’homme au-dessus de tout ! L’homme qui n’a pas peur de Dieu n’a peur que de la mort », dira avec colère M. Messadi pharmacien. « Je suis choqué par ce drame à Bejaia qui s’ajoute à d’autres et qui interpellent notre conscience. Je crois plus que jamais, que les autorités supérieures de l’Etat doivent rétablir la peine de mort, particulièrement pour les kidnappings et morts d’enfants. Pendant combien de temps devra-t-on encore laisser la peur gagner les parents et se demander à qui le tour si rien de dissuasif n’est fait pour convaincre de potentiels criminels à renoncer à leurs crimes ? », dira Mme Lamia enseignante.

Dr Kacimi, psychologue nous explique que « les causes du phénomène sont multiples, beaucoup d’enfants sont livrés à eux-mêmes, sont responsabilisés trop tôt et trop jeunes. Ils jouent dans la rue sans surveillance et vont à l’école non accompagnés. Ils sont livrés ainsi aux prédateurs de passage ou même aux voisins ou parents mal intentionnés. Par ailleurs, les nouvelles cités érigées ici et là ont réuni des gens qui ne se connaissent pas, tout en étant un lieu de passage à toute personne étrangère. Le danger s’agrandit. Et l’inévitable arrive sans que personne ne s’en rende compte », dira la spécialiste.

Farida Larbi