Troubles en Iran : Réunion vendredi du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu hier, une réunion sur la situation en Iran, à la demande des Etats-Unis, a indiqué jeudi la présidence du Conseil assurée par le Kazakhstan. La réunion, prévue à 20h00 GMT (15h00 locale) hier, est d'ores et déjà critiquée par la Russie qui estime que les manifestations en Iran ne relèvent pas du Conseil de sécurité et n'exclut de demander un vote de procédure pour bloquer les débats.

Le règlement du Conseil exige une majorité de neuf des quinze membres avant d'ajouter un sujet à l'ordre du jour. Aucun veto ne peut s'appliquer. L'ambassadrice américaine, Nikki Haley, avait déclaré en début de semaine qu'elle demanderait une réunion de la plus haute instance onusienne en signe de soutien aux manifestants iraniens. Nikki Haley avait indiqué vouloir également demander une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour débattre de ces violences. A Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a mis en garde les Etats-Unis contre "toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures" de l'Iran. La Russie affirme que les manifestations en Iran ne constituent pas une menace pour la paix et la sécurité internationales et ne sont pas du ressort du Conseil de sécurité.

Les desseins de Washington

Dans la foulée, la diplomatie russe a accusé les Etats-Unis de vouloir mettre à profit la situation tendue en Iran pour saper la réalisation du Plan global d’action conjoint (JCPOA) sur le nucléaire iranien, rapportent jeudi les medias russes, citant le vice-ministre russe des Affaires étrangères Serguei Riabkov. "Les autorités américaines s’ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran en vue de déstabiliser la mise en œuvre de l’accord sur le programme nucléaire de Téhéran", a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères. "Washington cède à la tentation de profiter de la situation actuelle pour poser de nouvelles questions concernant le Plan global d'action conjoint (JCPOA). Cela démontre qu'il œuvre délibérément pour saper l’attachement de la communauté internationale à la réalisation de cet accord. Cette politique ne fait pas honneur à nos collègues américains", a indiqué Serguei Riabkov. Le diplomate russe a rappelé que toutes les échéances prévues par le JCPOA étaient le résultat de longues discussions. Le vice-président américain Mike Pence avait précédemment annoncé l’intention des Etats-Unis de revoir les échéances de l’accord sur le nucléaire iranien et de signer des accords "plus durables". "Retenir uniquement les points qui conviennent aux Américains et exiger de modifier les clauses qui ne leur plaisent pas, pour des raisons inconnues, est une approche destructrice qui peut saper l’accord", a expliqué Riabkov, mettant en garde contre une ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran. "Les processus en cours à l’intérieur de l’Iran ou d’un autre pays n’ont rien à voir avec les fonctions du Conseil de sécurité de l’Onu. Il est triste de rappeler les bases de la diplomatie à nos collègues américains", a-t-il ajouté.

Retour progressif au calme

La capitale iranienne Téhéran et la plupart des villes du pays ont passé une deuxième nuit calme, après plusieurs jours de protestations, tandis que d'importantes manifestations pro- gouvernement ont à nouveau lieu jeudi, selon la télévision d'Etat. Aucune manifestation nocturne n'a eu lieu à Téhéran, et la grande majorité des villes de province ont également été calmes, ont rapporté des médias et des réseaux sociaux iraniens. La télévision iranienne diffusait jeudi des images de nouvelles manifestations qualifiées d'importantes en soutien au pouvoir dans les villes d'Ispahan (centre), Machhad (nord-est), Oroumieh (nord-ouest), Babol ou encore Ardebil (nord). Mercredi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes d'Iran pour condamner les "troubles" qui ont agité le pays ces derniers jours. Munis de pancartes dénonçant les "fauteurs de troubles", les manifestants sont sortis en masse notamment dans les villes dans les villes d'Ahvaz (sud-ouest), Arak (centre), Ilam (ouest), Gorgan (nord), et Kermanshah (ouest), selon la télévision. Ces derniers jours, l'Iran a été le théâtre de manifestations contre les difficultés économiques et le gouvernement. Au total, 21 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de ces protestations le 28 décembre à Machhad (nord-est). Le président Hassan Rohani avait qualifié de "petite minorité" les "fauteurs de troubles" en ajoutant que le peuple allait leur répondre. Il avait ajouté que le pouvoir allait, si nécessaire riposter pour faire cesser les violences. Selon les chiffres publiés par les autorités, 450 personnes ont été arrêtées à Téhéran depuis samedi soir et des centaines d'autres en province.