Dialogue intercoréens : Pyongyang accepte l'offre sud-coréenne

Le ministère sud-coréen de l'Unification, responsable des relations intercoréennes a annoncé que la Corée du Nord a accepté vendredi la proposition sud-coréenne de discussions mardi prochain. "La Corée du Nord nous a faxé ce matin un message, indiquant qu'elle acceptait la proposition de discussions le 9 janvier faite par le Sud", a déclaré un responsable du ministère. La rencontre aura lieu à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53). Le porte-parole du ministère de l'Unification, Baek Tae-Hyun, a déclaré aux journalistes que ces discussions porteraient notamment sur les jeux Olympiques de Pyeongchang, qui se tiennent du 9 au 25 février, et sur "la question de l'amélioration des relations intercoréennes". Ce dialogue intervient après deux années de dégradation du climat sur la péninsule, au cours desquelles la Corée du Nord a mené trois essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Par ailleurs, la décision de reporter les manœuvres militaires avec la Corée du Sud à après les jeux Olympiques de Pyeongchang, a été prise pour des raisons pratiques et non politiques, a affirmé jeudi le ministre américain de la Défense, Jim Mattis "Pour nous, c'est une question pratique", a déclaré M. Mattis à quelques journalistes au Pentagone, notant que les jeux Olympiques de Pyeongchang, qui se tiennent du 9 au 25 février, est le plus gros évènement touristique pour la Corée du Sud cette année. "Il nous est déjà arrivé de modifier le calendrier de ce genre (d'exercices) pour des raisons diverses, donc pour nous c'est un échange normal de bons procédés". Il a précisé que les manœuvres militaires auraient lieu après les Jeux Paralympiques, qui s'achèvent le 18 mars. Interrogé sur le début de réchauffement entre les deux Corées, M. Mattis a estimé qu'il était le résultat des pressions internationales sur Pyongyang, notamment les récentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. "Cela montre une fois de plus l'unité des démocraties et des pays qui essaient d'éviter que ceci ne dégénère en conflit armé et qui (veulent) mettre un terme aux provocations que sont le développement d'armes nucléaires, le lancement de missiles", a ajouté le ministre américain de la Défense.