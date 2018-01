ES Tunis : Mondher Kebaier nouvel entraîneur

L'Espérance de Tunis, leader de la Ligue 1 de football, a annoncé jeudi la désignation de Mondher Kebaier nouvel entraîneur de l'équipe en remplacement de Faouzi Benzarti, démissionnaire. "Le staff technique de l'équipe pro a été renforcé par le directeur technique des jeunes, Mondher Kebaier en tant qu'entraîneur qui sera suppléé par Mouine Chaabani et Majdi Traoui. Ils seront assistés par le reste des techniciens, Othman Najar, Naceur Chouchane, Sabri Bouazizi et Aymen Mathlouthi", rapporte le site officiel de l'Espérance dans un bref communiqué. Mondher Kebaier, ancien joueur international, avait entraîné l'AS Djerba (1998-1999), l'AS Kasserine (2004-2005), l'ES Sahel (2010-2013), le CA Bizertin (2013-2014), le C.Africain (2014) et l'AS Marsa (2014-2016). L'Espérance de Tunis avait annoncé fin décembre le départ de l’entraîneur Faouzi Benzarti, au terme de son match en retard face au CS Sfaxien (1-1), en dépit des bons résultats de l’équipe, champion d’automne, excédé par les critiques incessantes et virulentes des supporters. Le technicien vétéran avait conduit l'Espérance au triomphe en Ligue 1 la saison écoulée après avoir remplacé Ammar Souayah début janvier et à la victoire en coupe arabe des clubs champions l'été dernier en Egypte. Il a réussi au cours de cette nouvelle saison à aider son équipe à dominer le championnat en occupant la tête du classement avec 33 points sans aucune défaite au terme de l'aller (10 victoire, 3 nuls), devançant de 5 longueurs le CS Sfaxien. Les supporters de l'Espérance ST reprochent toutefois à Benzarti, 67 ans, l'élimination en Ligue des champions devant Al Aly d'Egypte, et ont très mal accepté le nul concédé dans les ultimes minutes face au dauphin Sfaxien.