Jeux Africains de la Jeunesse 2018 : Réunion de coordination au Caire

Une réunion de coordination entre l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), le Comité olympique et sportif algérien (COA) et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), se tient, depuis hier vendredi, et se poursuivra samedi au Caire, en vue d'aborder l'état des préparatifs aux Jeux Africains de la Jeunesse 2018 (JAJ) qu'abritera l'Algérie du 19 au 28 juillet prochain.

La réunion, qualifiée d'"importante", traitera de toutes les étapes de préparation des JAJ-2018, les évaluer et présenter le tableau des taches de chaque organe et apporter les dernières retouches sur les plans organisationnel et technique en vue de réussir le rendez-vous sportif africain lequel verra l'introduction de certaines spécialités qualificatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en Argentine. " La réunion permettra d'aplanir ensemble toutes les difficultés et établir un programme de travail qui permettra d'arriver au terme des délais qui nous aient impartis et mettre à niveau toutes l'installation et organisation", a déclaré le président par intérim de l'ACNOA, Mustapha Berraf, joint par téléphone par l'APS, assurant que le rapport qui sera présenté aux responsables africains permettra de rassurer tous les acteurs du mouvement sportifs africains. La réunion du Caire enregistre la participation d'une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports, composée du directeur des JAJ-2018, Abdelhalim Azzi, de l'inspecteur général, Nacer Bekri, et du directeur de la jeunesse de la ville d'Alger, Tarek Krache, alors que Ali Zaatar représentera le Comité olympique et sportif algérien (COA). Le président par intérim de l'ACNOA et président du COA, Mustapha Berraf, représentera l'instance africaine aux côtés du secrétaire général de l'ACNOA et des présidents des comités olympique de Sao Tomé et Principe, d'Ouganda et du Nigeria, qui constituent le comité de suivi des JAJ. Une délégation de l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), composée de son président l'Egyptien Ahmed Nasser et de deux de ses vice-présidents, ainsi que le Comité olympique égyptien (autant qu'observateur) seront également de la partie. Des milliers d'athlètes africains âgés entre 14 et 18 ans dont 750 jeunes algériens (345 garçons et 305 filles) prendront part aux JAJ-2018 d'Alger.