CHAN-2018 / Côte d'Ivoire : «Egaler au moins la performance de la dernière édition»

La sélection de football A' de Côte d’Ivoire s'apprête à prendre part au Championnat d'Afrique des nations-2018, réservé aux joueurs locaux du 13 janvier au 4 février au Maroc, avec l'objectif d'atteindre au moins la demi-finale comme en 2016, selon l'entraîneur Ibrahim Kamara. «Une compétition a toujours ses enjeux. Lors du dernier CHAN-2016, on avait fini dans le carré d’as et aujourd'hui, il s’agit d’aller faire au moins ce qu’on a fait il y a deux ans», a déclaré Kamara, cité par le site de la Fédération ivoirienne (FIF), ajoutant que la compétition sera ouverte, en l'absence des «habitués» du tournoi, notamment la RD Congo, championne en titre. Au-delà de cela, le CHAN, pour le coach ivoirien, reste un challenge qui va permettre à son équipe de se projeter sur des échéances à venir, notamment les éliminatoires des Jeux Olympiques-2020. «À chaque jour suffit sa peine. On va faire du mieux que possible au Maroc tout en nous projetant sur les échéances futures. Le prochain stage en Tunisie va nous permettre de voir réellement la valeur de nos joueurs retenus pour le tournoi marocain», a-t-il souligné. Pour ce faire, l'entraîneur ivoirien va compter sur 23 joueurs dont six sont issus de l'Asec Mimosas. «La liste des joueurs a été établie en fonction de leurs performances, de leur régularité et en fonction du principe qu’on va se projeter sur les échéances futures», a indiqué Ibrahim Kamara qui aura comme adversaires au Maroc la Zambie, la Namibie et l’Ouganda. «Leurs équipes locales font office de sélection A. Elles sont aguerries aux compétitions internationales. Ce qui est un avantage pour eux. Mais ces noms ne devraient pas faire peur», a expliqué l'entraîneur de Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne devait se déplacer mardi en Tunisie pour achever sa préparation, entamée il y a dix jours à Abidjan. La phase de Tunisie sera bouclée par deux matchs amicaux internationaux qui devraient permettre au sélectionneur Kamara de voir plus clair. «Les deux matchs internationaux programmés en Tunisie vont nous permettre d’évaluer l’écart avec les adversaires du groupe et aux joueurs de prendre conscience. La difficulté, c’est que les joueurs doivent plus s’investir», a attesté le coach.

Liste des joueurs ivoiriens retenus pour le CHAN-2018 :

Gardiens : Cisse Abdoul Karim (ASEC Mimosas), Zady Hortalin (Africa Sports), Sylla Mamadou (ASI D’Abengourou) Défenseurs : Willi Brito Dagou (AS Tanda), Diallo Kouassi Romuald (Wydad Casablanca / Maroc), Coulibaly Wonlo et Akassou Koutouan (ASEC Mimosas), Yao Kevin (AFAD), Kouakou Raoul (FC San Pedro), Diaby Souleymane (SC Gagnoa) Milieux : Diomande Hamed et Angbandji Alex (ASEC Mimosas), Brou Manasse (AFAD), Zouzoua Pacome (SC Gagnoa), Essis Baudelaire (AS Tanda), Inza Diabate (FC San Pedro), Sylla Banfa (ASI D’Abengourou) Attaquants: Togui Mel et Sanogo Viera (SC Gagnoa), Diomande Mamadou (Africa Sports), Zan Bi Roland (Wydad Casablanca / Maroc), Nguessan Bi Noel (Séwé Sports) et Yao Alphonse (ASEC Mimosas).