Mahfoud Kerbadj (président de la LFP) : «Nous sommes en quête d'une solution»

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a indiqué mardi que sa Ligue attendait la réception des dossiers relatifs aux ligues émanant de la Commission de règlement des règlements et des litiges (CRL), en vue de réhabiliter ses nouveaux joueurs au cas où elle présenterait des justificatifs indispensables, et que les clubs qui ne s'y conformeraient pas seraient interdits de recrutement au cours de la période des transitions hivernales, exprimant son souhait de trouver une solution qui satisferait toutes les parties.

M.Kerbadj n'a toutefois pas exclu le recours à la commission de discipline quant au retrait des points des clubs, au cours de la réunion qu'a tenue la Ligue avec les clubs des L1 et 2, mardi, à l’hôtel Dar Soltane à Husseïn-Dey (Alger). «Nous avons demandé à Medouar , Hemar et Slimane, en leur qualité de représentants de clubs au sein de la Commission des règlements et des litiges (CRL), de nous faire parvenir, dans les prochaines 48 heures, les dossiers qui ont été réglés, mais demeurent en instance, aux fins

d’examen et de présentation de nouveaux congés des joueurs dont la situation a été résolue avec leurs nouvelles équipes. Quant aux clubs qui n'ont pas donné les garanties nécessaires, ils demeureront interdits de recrutement lors du mercato hivernal. Après, des mesures disciplinaires seront engagées à leur encontre, qui peuvent aller à la défalcation de points, chose que je ne souhaite pas», a déclaré M. Kerbadj à l'APS, aux termes de la réunion. À ce titre, le président de la ligue fait état de l'existence de la possibilité d'arriver à une solution qui satisfait l'ensemble des parties pour le règlement des litiges financiers. Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj a mis en garde contre le sort des équipes en l'absence de ressources de financement, indiquant que «les équipes sont tenues de respecter leurs engagements financiers envers les joueurs afin d'éviter le recours à la commission des litiges (...) Il faut réduire la masse salariale à partir de la prochaine saison en l'absence de ressources de financement et au vu de la crise que traverse le pays. Concernant le calendrier de la phase retour, M. Kerbadj a révélé qu'il était obligé de finir les compétitions du championnat national le 18 mai, conformément aux instructions de la FIFA en prévision de la Coupe du monde en Russie-2018 qui se déroulera d’ici le 14 juin ou 15 juillet. «J'ai demandé aux équipes participant aux compétitions continentales de respecter le calendrier de la phase retour pour clôturer le championnat le 18 mai et éviter les reports répétés des matchs», a -t-il fait savoir. «Nous avons préparé les dossiers pour défendre les intérêts des clubs et trouver une solution consensuelle au cours de la rencontre de jeudi prochain afin d'éviter un départ collectif des joueurs de certaines équipes», a indiqué pour sa part, le porte parole officiel de l'ASO Chlef et représentant des clubs au sein de la commission des conflits. «Les choses ont changé au niveau de la commission des litiges avec la présence de représentants des clubs car il n'y a plus de juge unique pour statuer sur tous les dossiers. Nous avons également proposé d'intégrer des représentants des présidents de clubs, des entraineurs et des joueurs au sein du tribunal d'arbitrage sportif afin de permettre à chaque partie de défendre ses droits», a ajouté

M. Medouar. Les présidents des clubs ayant pris part à la réunion ont voté pour le retour du «Forum des présidents» autrefois présidé par Mahfoud Kerbadj, comme force de proposition auprès de la ligue, la fédération et même du ministère de tutelle. «Les avis des présidents de clubs sont toujours bénéfiques pour les instances et c'est pour cette raison que toutes les parties ont voté pour le retour du Forum, et ce avec la bénédiction du président de la FAF, qui en fut lui même membre», a ajouté M. Medouar au terme de la réunion. Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj a démenti lors de son allocution à l'ouverture des travaux de cette réunion l'existence de toute tentative de «coup d'Etat» contre le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, affirmant dans ce sens, nous constituons une seule famille qui travaille pour le bien du football algérien en dépit de tous les problèmes qui existent ou divergence de points de vue. Nous ne sommes pas en guerre». La réunion LFP-présidents des clubs de L1 et 2 a vu la participation de 28 présidents de clubs professionnels, en plus de Hakim Medane, Rachid Guasmi, Larbi Aoumamer et Bahloul Amar, représentants de la FAF.