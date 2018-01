DGSN : Journées de formation médico-chirurgicale

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a mis en avant, hier à Alger, l’importance des journées médico-chirurgicales qui ont vu la réalisation d’une intervention chirurgicale sur le ronflement et l’apnée du sommeil avec la participation de médecins d’Algérie, d’Egypte et d’Espagne.

Télédiffusée via les nouveaux moyens des TIC, cette intervention chirurgicale «première du genre en Algérie a permis aux médecins des différents établissements hospitaliers relevant de la Sûreté nationale de découvrir les méthodes et techniques utilisées dans la chirurgie du ronflement et de l’apnée du sommeil», a déclaré à la presse le général major Hamel à l’occasion de l’inauguration du service d’urgences médicales de l’hôpital de la Sûreté nationale les Glycines et l’inspection du service de diagnostic des maladies respiratoires, cardiaques et rhumatismales au niveau du Centre de médecine sociale relevant de la Sûreté nationale. Cette expérience a permis également de «faire le point sur les nouveaux moyens utilisés dans la chirurgie, le diagnostic et le traitement de ces maladies afin de proposer des prestations sanitaires au diapason des développements survenant dans le monde de la médecine». (APS)