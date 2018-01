Coopération universitaire algéro-russe : De nouveaux partenariats

Un plan d'action visant à promouvoir la coopération scientifique algéro-russe est en cours d'élaboration à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed-Boudiaf" (USTO-MB), a-t-on appris hier du vice-recteur de cet établissement.

«La promotion des échanges académiques entre l'USTO-MB et des universités russes a été au centre d'une rencontre tenue mercredi en présence de la rectrice, Nassira Benharrats, et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Belaev», a indiqué à l'APS Bouziane Hammou, chargé des relations internationales et de la coopération auprès de l'USTO-MB. «Les entretiens autour de cet objectif ont également regroupé les vice-recteurs et les doyens des différentes facultés de l'USTO ainsi que des enseignants-chercheurs algériens diplômés des universités de la Russie», a souligné M. Hammou.

Ce responsable a fait savoir que «la rectrice de l'USTO-MB s'est déclarée favorable à la proposition de l'ambassadeur qui a exprimé sa volonté d'aider l'USTO-MB à nouer de nouveaux partenariats avec des universités de son pays». La coopération ciblée s'étend à «tous les domaines de la formation et de la recherche, ainsi qu'au plan culturel», a souligné M. Hammou, ajoutant que «la rectrice et l'ambassadeur ont notamment discuté de la possibilité de la mise en contact de l'USTO-MB avec les universités de la ville de Saint-Petersbourg». «Saint-Petersbourg abrite un important pôle universitaire connu pour l'excellence de la qualité de sa formation dans différentes filières scientifiques», a signalé le vice-recteur de l'USTO-MB, estimant que le lancement de projets de recherche d'intérêt commun est d'ores et déjà envisagé dans ce cadre. (APS)