Vœux de Gaïd Salah pour la nouvelle année : Protéger l’ensemble du territoire national

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé que la vigilance de l'Armée stationnée tout au long des frontières du pays a démontré au peuple algérien et au monde entier l’étendue de son engagement à protéger l’ensemble du territoire national.

Le général Gaïd Salah a souligné, dans ses vœux adressés aux membres de l’ANP à l’occasion de la nouvelle année, qu’il est heureux de présenter ses sincères félicitations « aux fils de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)».

Il a exprimé son souhait que les membres de l’ANP et leurs familles puissent accueillir cette nouvelle année avec davantage de santé et de bonheur.

Le général Gaïd Salah a exprimé son souhait que la nouvelle année soit synonyme de bonheur pour le pays tout entier et qu’elle soit pleine de succès et de réalisations « pour notre armée » sous la direction avisée et les directives de Son Excellence le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, le ministre de la Défense nationale, à la fois dans le domaine de la force de combat de l'armée avec des systèmes d'armes modernes et d’importants moyens au niveau de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la protection des frontières ou au niveau économique et la participation active au développement national global.

Il a poursuivi en disant: «Grâce à votre vigilance, au niveau des plaines, des montagnes, des vallées et au long des frontières terrestres et de la façade maritime, vous avez démontré à votre peuple et au monde entier combien vous êtes conscients du devoir d'engagement pour préserver le caractère sacré de chaque pouce de l'Algérie chère, et vous avez démontré un haut degré de soin pour mener à bien vos nobles tâches et sauvegarder la sécurité de votre pays et protéger son indépendance, sa souveraineté et sa stabilité».

Il a souligné que «ces défis à relever au cours de cette nouvelle année 2018 requièrent essentiellement d’être armé d’un degré élevé de conscience », en disant que la meilleure façon d’y parvenir est de se référer à la source de notre histoire nationale, empreinte d’héroïsme et de riches épopées et capable de mobiliser les générations de l'indépendance où qu’elles soient, comme elle est la seule capable d’aiguiser leur volonté et de renforcer leur détermination en les motivant à contribuer activement à l’édification de leur pays et paver les routes de sa dignité et de sa renaissance.