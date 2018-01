Tamanrasset : Plus de 1.500 demandeurs d’emploi placés dans des entreprises

Quelque 1.518 demandeurs d’emploi ont été placés dans des entreprises publiques et privées durant l'année écoulée dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris des responsables de l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM). Cette instance a fait état, dans ce cadre, de la réception, durant la même période, de 2.572 offres d’emploi émanant de deux secteurs public et privé, pour lesquelles ont été orientés plus de 6.200 inscrits pour subir des concours de sélection, a précisé son responsable, Mohamed Abdallah Mouloudi, qui a, à ce titre, relevé une hausse de placements des demandeurs d’emploi par rapport à l’année 2016 (1.300 placements), indiquant que l’opération d’embauche se poursuivra à la satisfaction des postulants. Le secteur entend lancer en 2018 un nouveau plan d’action en direction des demandeurs d’emploi, notamment ceux issus des localités enclavées, en recourant à l’exploitation des technologies de l’information, l'Internet notamment, pour le dépôt des demandes d’emploi, dont l’aval s’effectue au niveau des agences pour les diplômés, alors que les postulants sans niveau seront avalisés directement, a expliqué le directeur de l’Agence de l’emploi de la wilaya de Tamanrasset. Le même secteur prévoit, pour cette année, une série de campagnes et de rencontres de sensibilisation en direction des entreprises privées sur les dispositions d’accompagnement, les avantages qu'assurent les différents mécanismes d’emploi et les institutions de l’Etat, a-t-on signalé. (APS)