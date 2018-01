Oran : Saisie d’un quintal de cannabis

Les services de la brigade anti-stupéfiants relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau international activant dans le trafic de drogue, dans une grande opération qui s’est soldée par l’arrestation de trois individus dont deux qualifiés de « très dangereux », âgés de 30 à 37 ans, et la saisie d’un quintal de cannabis traité, d’une somme estimée à 1,5 milliard de centimes, deux véhicules, des permis de conduire et des cartes nationales falsifiées, de fausses plaques d’immatriculation ainsi que d’autres objets utilisés dans leurs activités liées à ce crime. Dans une déclaration à la presse, le contrôleur de police, chef de la sûreté de wilaya, Salah Nouasri, a indiqué que cette opération a pu aboutir, après 45 jours d’investigations menées à travers plusieurs wilayas, de Maghnia à Tébessa où les trois individus ont été arrêtés et la marchandise saisie. Selon le chef de la police, cette affaire a permis l’arrestation d’un « baron dangereux » recherché dans plusieurs pays y compris voisins et fait objet d’un mandat d’arrêt international. L’on saura, en outre, que la quantité saisie provenait des frontières ouest pour être acheminée vers la wilaya de Tébessa et emprunter, ensuite, le circuit traditionnel, à savoir la Libye et le Moyen-Orient. La police locale a pu mener son enquête et intervenir dans plusieurs wilayas en coordination avec le parquet d’Oran et ceux de l’ensemble des wilayas concernées par le circuit traversé par cette marchandise, a souligné M. Nouasri.

Amel Saher