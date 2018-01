Oran : Sortie d'une nouvelle promotion de jeunes comédiens

L'association culturelle oranaise El-Amal a abrité, mardi après-midi, la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de jeunes comédiens, a-t-on constaté. Une dizaine de talents en herbe ont été formés durant trois mois aux techniques de base du 4ème Art dans le cadre des cycles d'initiation proposés régulièrement par l'association. "La nouvelle promotion est la 18ème à voir le jour depuis la création de l'association il y a 40 ans", a indiqué Mohamed Mihoubi, président d'"El-Amal" et directeur des stages de formation. Un public nombreux, composé notamment des familles des jeunes promus et d'amoureux du théâtre, a assisté à la cérémonie tenue au "Petit Théâtre", structure légère de 70 places aménagée en 2015 au siège même de l'association. Les lauréats ont régalé, à cette occasion, l'auditoire par de courts monologues reflétant leurs capacités sur scène et leur maîtrise des techniques gestuelles et d'élocution apprises au cours de leur formation. La nouvelle promotion a été baptisée du nom d’Ahmed Laidi, membre fondateur de l'association ayant à son actif la formation de plusieurs générations de comédiens, a souligné Mihoubi. Cette cérémonie a également coïncidé avec la clôture de la Semaine d'activités culturelles animée par l'association dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de sa création. En quarante années d'activités, près de 800 jeunes talents ont été formés au sein de l'association "El-Amal", a signalé Mihoubi, faisant valoir que "la plupart des talents évoluent aujourd'hui parmi des troupes théâtrales ou au sein de leur propre compagnie artistique". Le responsable de l'association basée au centre culturel M'barek El-Mili au centre-ville d'Oran a, aussi, annoncé que son équipe aspire à se doter d'un espace supplémentaire dans un autre quartier, et ce, "afin de former le plus grand nombre possible de jeunes". (APS)