Coupe d'Algérie : Le MB Hassasna dernier qualifié

Le MB Hassasna (division nationale amateur) s'est qualifié mardi pour les 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football en s'imposant au stade OPOW de Saïda face au MB Berrahal (3-0), en 32es de finale de l'épreuve populaire. Ismaïl Labidine a ouvert le score à la 28e minute de jeu, avant que son coéquipier Mourad Chouikhi ne corse l'addition en seconde période (71’). Djilali Aïbout a marqué le troisième but du MBH dans le temps additionnel (90’+4). En 16es de finale, le MB Hassasna accueillera le MO Béjaïa, qualifié en déplacement face à l'ESM Koléa (3-1).

Résultats

Mardi 2 janvier 2018 :

MB Hassasna - MB Berrahal 3-0

Déjà joués :

Jeudi : MC Oran - MCB Oued Sly 1-0

JS Kabylie - ES Ben Aknoun 1-0

Vendredi :

AS Aïn M'lila - CAB Bou Arréridj 1-0

DRB Tadjenant - CRB Amria 3-0

MC El-Eulma - Paradou AC 0-3

ESM Koléa - MO Béjaïa 1-3

DRB Staouéli - Olympique Médéa 0-2

ES Sétif - MBH Messaoud 2-0

NRC Boudjelbana - CRB Dar El-Beïda 1-2 (a.p)

CR Témouchent - USM Blida 0-0 (USMB qualifiée aux t.a.b 5-4)

ES Besbes - US Oued Souf 1-1 (ESB qualifiée aux t.a.b 4-2)

USM Bel-Abbès - HB Chelghoum Laïd 0-0 (USMBA qualifiée aux t.a.b 3-1)

CS Constantine - NA Husseïn-Dey 2-1

USM Alger - ES Firme 1-0

Samedi :

NC Magra - USM Khenchela 1-0

IB Lakhdaria - GS Belvedere 1-0

CRB Kaïs - CR Village Moussa 2-1

IRB Belkheïr - WRO Mimoune 2-0

MB El-Bayadh - USM Annaba 1-0

GC Aïn Sefra - Amel Boussaâda 0-1

MC Saïda - RC Kouba 4-0

CRS Illizi - ESF Bir Ater 2-1

US Biskra - JSM Skikda 3-0

SA Mohammadia - JS Saoura 1-2

NRB Touggourt - USM El-Harrach 0-0 (USMH qualifiée aux t.a.b 4-2)

CR Zaouia - E Sour Ghozlane 1-1 (CRZ qualifié aux t.a.b 5-4)

RC Relizane - NRB Telaghema 2-2 (NRBT qualifié aux t.a.b 7-6)

SA Sétif - ASM Oran 0-2

CR Belouizdad - ARB Ghriss 3-0

MC Alger - WA Tlemcen 4-0

Lundi :

USMM Hadjout - RCB Oued R'hiou 1-2 (a.p).