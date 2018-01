Ligue Deux (16e journée) : Le leader sur du velours

La reprise du championnat de Ligue Deux prévue ce vendredi s’annonce favorable au leader. En effet, l’AS Ain M’lila, intraitable à domicile, accueille la formation du Widad de Tlemcen, auteur d’un parcours en dents de scie. Une belle opportunité pour les poulains du coach Hadjar de consolider leur position au classement. D’autant plus que le dauphin, MO Bejaia, sera à Oran. Les poulains de l’entraîneur biskri devront faire preuve de beaucoup de concentration et de motivation pour espérer glaner des points face à l’ASMO qui n’a pas dit son dernier mot dans cet exercice. Par ailleurs, la JSMS, plus performante depuis l’arrivée de Bouzidi à la barre technique, sera hôte de la modeste équipe de l’Amal Boussaâda. Sauf accident, le team skikdi ne devrait pas perdre sa place sur le podium. De son coté, le Rapid de Relizane, qui pointe au pied du podium, aura un périlleux déplacement à effectuer. L’équipe d’Adjali se rendra à Bejaia pour le choc de la journée, face à la JSMB. Le RCR, dans une situation délicate après la grève la semaine dernière des joueurs et l’immense pression du public, devra se ressaisir et sortir le grand jeu pour espérer réaliser un bon résultat face à une équipe bejaouie qui à le vent en poupe depuis quelques journées. L’ASO, autre sérieux prétendant à l’accession sera confronté, quant à lui, au Ghali de Mascara. L’occasion pour les camarades d’Attafen d’améliorer leur classement. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, Chabab de Batna, reçoit la coriace formation du CA Bordj Bou Arreridj dans une forme olympique depuis l’arrivée de Boughrara à la barre technique. Le CAB, plongé dans une situation financière et administrative délicate n’a plus le droit à l’erreur s’il veut avoir une chance de sauver sa peau et éviter la descente aux enfers quasi certaine.

Le Mouloudia d’El Eulma ira à Saida croiser le fer avec le MCS dans une mauvaise posture, alors que le CRB Ain Fekroun, premier relégable, se rendra à Alger pour rencontrer le Raed de Kouba qui flirte toujours avec la zone de danger. Deux rencontres qui s’annonce éclectiques, vu la position au classement des différents adversaires.

R. M.