USMH-ESS et JSS-JSK : L’avantage du terrain déterminant ?

La première journée de la phase retour de la Ligue-1 se jouera sur deux jours. Trois rencontres auront lieu le vendredi et quatre autres le samedi. Une division plus ou moins égalitaire pour ainsi dire.

Il faut dire que le dauphin, la JS Saoura, profitera du fait que le CSC ne jouera que le samedi pour tenter de revenir, ne serait-ce que provisoirement à 1 point. Pour cela, il faudra bien négocier leur sortie devant la JSK, un ensemble qui s’est renforcé par deux pions assez importants qui sont Hamar et Benyoucef dans le cadre d’un prêt respectivement de 6 et 18 mois. Il est certain que jusqu’ici, la

JS Saoura a fait un sans faute à domicile, hormis bien sûr le nul concédé devant le MCA lors de l’ultime journée de la phase aller (1-1) suite à l’égalisation de Mouaden. Ceci dit, les Canaris qui occupent la 12e place avec 17 pts feront tout pour réaliser un bon résultat et quitter cette position. Ce ne sera pas facile, mais…

Au stade d’El Mohamamdia, l’USMH accueillera une équipe de l’ESS qui est au pied du podium avec 24pts. Il est évident qu’il y a une prise de conscience au sein «d’Essafera» que tout le monde avait vu lors du Jubilé de l’ancien gardien Benlakhel Djamel. Tous les anciens, ou presque, étaient présents. Avec le retour de Laïb à la présidence du directoire, les choses s’améliorent même si Bensemra, l’ex-président, ne veut pas signer la passation de consigne. On sera convié à un match très serré. N’ayant que 12 pts dans leur « gibecière », les Harrachis sont condamnés à l’emporter. Toutefois, les Sétifiens de Benchikha ne vont pas l’entendre de cette oreille. D’où les difficultés qui attendent les camarades de Benhocine. De plus, cette empoignade aura lieu à huis clos.

Au stade Lahoua Smaïn de Tadjenanet, le DRBT aura fort à faire devant un mal-classé, l’O Médéa. Il est certain que les deux protagonistes ne vont pas se faire de cadeaux, eu égard à leur mauvaise passe actuelle. Malin est celui qui peut faire un pronostic. Que le fair-play soit au rendez-vous !



Hamid G.