Mise en valeur du patrimoine historique : préserver la mémoire nationale

«La mise en valeur du patrimoine historique et culturel sera notre priorité pour l’année 2018», tels sont les propos tenus, hier, par le ministre des Moudjahidine.

Présidant une réunion avec les directeurs de musée et les chefs de département du patrimoine historique et culturel des directions de wilaya des moudjahidine, au siège du ministère, M. Tayeb Zitouni a mis l’accent sur la nécessité de revaloriser les musées du moudjahid pour qu’ils deviennent plus attractifs, en vue, d’optimiser leur mission celle de préserver la mémoire nationale.

Au cours de cette réunion, le ministre des Moudjahidine a donné de fermes instructions aux directeurs des musées à travers le territoire national pour consolider l’attraction de ces établissements dont le rôle essentiel consiste à véhiculer à travers l’histoire et les valeurs de la nation. «Les musées ont un rôle crucial dans la transmission du message des chouhada et des moudjahidine aux générations montantes», a fait savoir M. Zitouni, soulignant l’importance accordée par son département à la préservation du patrimoine historique et culturel que recèle notre pays. Poursuivant ses propos, il a indiqué que ce patrimoine constitue, aujourd’hui, une référence pour consolider notre fierté pour l’Algérie et notre reconnaissance aux sacrifices consentis par les moudjahidine et les martyrs durant la guerre de Libération. M. Zitouni a également mis en exergue la nécessité de promouvoir ce domaine de l’histoire et de développer le rôle éducatif des musés pour drainer plus de visiteurs. Il a, dans ce contexte, instruit les directeurs de musée à se lancer dans la promotion des musées à travers les réseaux sociaux pour attirer plus de monde et à œuvrer à transmettre la connaissance de l’histoire en organisant des rencontres et des conférences sur des sujets historiques.

Le ministre recommande, également, l’ouverture de classes à l’intérieur des musées pour enseigner l’histoire conformément à l’article 76 de la nouvelle Constitution en vue de sensibiliser la génération actuelle à connaître l'histoire de la glorieuse Révolution de Novembre.

«Ces musées sont à la disposition des étudiants et des chercheurs pour l’écriture de l’histoire de la Révolution algérienne, devenue une référence pour les mouvements de libération dans le monde», a-t-il fait valoir. Il a, en outre, indiqué que l'ouverture des musées du moudjahid ne doit pas être astreinte à des horaires administratifs. «Ils doivent être ouverts à longueur de journée et durant les vacances pour accueillir les citoyens désireux de s’informer sur l’histoire de l’Algérie», a-t-il précisé. Le ministre a exhorté les responsables à mieux exploiter ces infrastructures à travers l’ouverture des bibliothèques au profit des élèves d’établissement, des étudiants et des chercheurs, notamment ceux qui se sont lancés dans l’écriture de l’histoire. Par ailleurs, M. Zitouni a rappelé les efforts consentis par le ministère des Moudjahidine pour la préservation de la mémoire nationale. Dans ce contexte, il mettra en relief les importantes réalisations accomplies par son département dans le domaine de l'écriture de l'histoire avec la mise à contribution du Centre d'études et de recherche sur le mouvement national en coordination avec les 43 musées repartis à travers l'ensemble du territoire national. Le ministre a également déclaré que son département avait finalisé la numérisation de l’ensemble de ses archives et dossiers des moudjahidine, des martyrs et des ayants droit, précisant que désormais aucun document ne sera exigé.

Kamélia Hadjib