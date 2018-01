Sécurité routière : Lafarge Holcim Algérie récompense ses meilleurs chauffeurs

Le facteur humain représente 90% des accidents de la circulation en Algérie. Raison pour laquelle, les conducteurs sont tenus de plus de vigilance et surtout de respecter le code de la route. Plus particulièrement les chauffeurs professionnels et autres transporteurs qui sont de plus en plus concernés par le terrorisme routier. Certaines entreprises ont compris l’importance de la formation et du suivi de leurs chauffeurs. A l’image de LafargeHolcim Algérie, spécialisée dans les matériaux de constructions, qui fait de la santé et de la sécurité de son personnel une priorité «absolue» en vue d’atteindre l’objectif de «zéro» accident pour ses collaborateurs et sous-traitants. Elle a décidé depuis plusieurs années déjà de récompenser ses meilleurs chauffeurs et transporteurs de l’année 2017 pour leur performance «Santé et Sécurité». «La sécurité routière est un axe majeur de notre politique en matière de santé et de sécurité au regard de nos flux annuel de transport. Nous avons mis en place pour cela une politique de transport très stricte. Elle est suivie régulièrement pour diminuer les risques des accidents», indique un communiqué de presse de la filiale algérienne du Groupe LafargeHolcim. En effet, plus de 30 millions de tonnes de divers matériaux et matières premières sont transportées par route chaque année dans notre pays par LafargeHolcim Algérie, réquisitionnant environ 5500 engins roulants et parcourant plus de 75 millions de kilomètres sur l’ensemble du territoire national. C’est ce qui a donc poussé cette entreprise à récompenser ses transporteurs et ses chauffeurs ayant démontré une «bonne» attitude en matière de sécurité routière. Pour l’exercice 2017, la cérémonie de remise de prix s’est tenue récemment au niveau de son siège à Bab Ezzouar, en présence du directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) ainsi que de représentants des ministères de l'Intérieur et des Travaux publics et des Transports, de la Gendarmerie nationale, de la DGSN et de la Protection civile.

Pour LafargeHolcim Algérie, cinq axes majeurs guident sa politique du transport. Il s’agit de la directive transport qui regroupe l’ensemble de ses règles en matière de santé et sécurité, le respect strict du code de la route, la formation « des chauffeurs, le suivi et la conformité des camions et enfin la géo-localisation et le respect des charges roulantes.

Et pour cette année, deux types de distinctions ont été attribuées. La première au profit du meilleur chauffeur Lafarge Logistique Algérie et sous-traitants pour l’année 2017 et la seconde pour le meilleur transporteur 2017 selon l’audit FPAT (5 piliers de la Directive Logistique/Comportement sur la route, nombre d’accidents et Réalisation des objectifs 2017).

Ce genre d’initiatives inciteront les «chauffards» à plus de prudence et de retenue dans nos routes ? C’est en tous les cas ce que tout le monde souhaite en ces temps d’hécatombe routière…

SAM