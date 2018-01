Air Algérie : Acquisition de 35 avions à l’horizon 2025

Dans sa vision liée au renouvellement de sa flotte, Air Algérie envisage d’acquérir 35 nouveaux appareils à l’horizon 2025. C’est ce que nous appris hier son directeur commercial M. Zoheir Houaoui qui nous confirme ainsi les propos du P-DG M. Bakhouche Allèche rapportés par le magazine américain Forbes et repris par la presse électronique. M Houaoui tiendra à préciser que ces acquisitions constituent l’objectif que s’est fixé Air Algérie à court et à moyen terme. Il nous dira que cette procédure n’est pas encore engagée, y compris pour ce qui est de son financement. «Cette option de renouvellement de la flotte est effectivement retenue, cependant et pour ce qui est de sa concrétisation, tout est à prévoir» explique t-il. C’est donc un plan de développement qui est en cours de gestation, comme l’a souligné le P-DG Bakhouche Allèche dans l’interview qu’il a accordée au magazine Forbes. Selon lui, le besoin à satisfaire à court terme pour Air Algérie s’évalue à une quinzaine d’avions pour répondre à l’exigence de consolidation de sa flotte dans l’objectif de procéder à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes. Les vingt autres avions dont la possibilité d’acquisition est projetée à l’horizon 2025 seront destinés au remplacement des appareils vieillissants. A ce propos, le PDG d’Air Algérie précisera que parmi les vingt avions qui seront mis à la retraite figurent huit ATR de type 72-500s. Dans le cadre de leur remplacement, il a fait savoir que la compagnie s’intéresse entre autre à des bombardiers de type Série C, des ATR 72 -600 ainsi qu’à d’autres modèles du constructeur brésilien Embraer.

M. Bakhouche Alléche informe en outre que trois Boeing de type 767-300s seront retirés progressivement de la flotte. Il a rappelé qu’Air Algérie dispose au total de 58 avions de différents modèles dont seize ont été réceptionnés en 2014 et 2016, et l’on compte notamment des 737-700C, des ATR 72-600s, 8 appareils737-800s et trois Airbus A330-200s. Dans l’entretien qu’il a accordé au magazine, le P-dg d’Air Algérie mettra en outre en exergue tout l’intérêt qu’accorde la compagnie à l’ouverture de nouvelles lignes à destination des pays africains. Parmi ces derniers, il citera notamment le Tchad, le Cameroun, le Gabon ainsi que d’autres Etats de l’Afrique centrale. Il a aussi émis le vœu de voir Air Algérie procéder au lancement des vols à destination de New York, cela ne peut se faire tant que l’autorité de l’aviation civile ne sera pas certifiée par l’administration américaine.

Karim Aoudia