Mme Zerrouati à Médéa : Encourager l’économie verte

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerrouati, a estimé hier à Médéa, impératif de procéder, le plus tôt possible, à l’éradication de la décharge sauvage de Tablat et d’entamer les travaux de décontamination du site, afin d’éviter la pollution de la nappe souterraine de l’oued El-Had.

"L’éradication et la décontamination de la décharge de Tablat doit s’opérer, le plus vite possible, pour débarrasser définitivement la région de cette source de pollution et réduire son impact négatif sur l’environnement", a indiqué Mme Zerrouati, lors de son déplacement au niveau de cette décharge qui constitue, depuis des années, une réelle menace sur la santé de la population de Tablat et un facteur de pollution des ressources hydriques de la région. La ministre a ordonné, à cet égard, la mise en place d’une commission technique, sous la conduite du Fonds national de protection de l’environnement et du littoral (FNEL), dans le but d’élaborer, d’ici une semaine, un plan d’éradication et de décontamination du site.

A Ksar-el-Boukhari où la ministre a visité le nouveau CET de la région Sud, Mme Zerrouati a longuement insisté sur la nécessité de prendre en ligne de compte la longévité et l’impact de ce type de structure, estimant que les CET doivent répondre, non pas aux besoins immédiats des communes, mais penser sur le long terme.

"Les hautes autorités du pays ont la ferme volonté de développer l’économie verte et de garantir toutes les facilités aux investisseurs désireux investir dans le tri et le recyclage des déchets" a affirmé Mme Zerouati. Toutes les instances et les structures relevant du secteur de l’environnement ont été instruites afin d’alléger les procédures d’investissement en matière de tri et de recyclage des déchets mé nagers et d’ assurer l’accompagnement indispensable à la réussite des projets qui seront déposés au niveau de ces structures. Elle a souligné que les portes de son département sont grandes ouvertes aux investisseurs intéressés par ce créneau, en particulier les jeunes porteurs de projets émargeant au sein de l’un des dispositifs d’aide à l’emploi. Mme Zerouati a estimé qu’il est temps de rentabiliser ces millions de tonnes d’ordures ménagères jetés quotidiennement et de mettre en place une industrie capable de transformer cette richesse, sous exploitée, en véritable ressource financière.

Le produit de recyclage et de récupération est en mesure, selon la ministre, de garantir des dividendes supplémentaires pour les communes, outre le fait de réduire la facture d’importation de certains produits, issus eux-mêmes du recyclage, a-t-elle expliqué. (APS)