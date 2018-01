Exploitation des infrastructures de transport et des travaux publics : Un impératif pour le développement local

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent, hier à Chlef, sur l’impératif d’une exploitation idoine des infrastructures de transport et des travaux publics pour soutenir le développement de l’économie locale.

«Il est impératif d’exploiter les infrastructures de base ayant renforcé le secteur des transports et des travaux publics, au titre du programme présidentiel, dans le soutien au développement et à l’économie locale», a soutenu M. Zaâlane dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya. Le soutien au développement et à l’économie locale peut se faire par la «diversification des sources de richesse, la création de nouveaux emplois et la diminution de la facture d’importation», a précisé le ministre à ce propos. Et d’ajouter : «Il est temps pour la wilaya de remplir pleinement son rôle dans le développement local», citant, à titre indicatif, la wilaya de Chlef qui a bénéficié, au titre du programme présidentiel, de nombreux projets, dont celui de modernisation d’un réseau routier de 300 km, un projet de voie terrestre pour relier le port à l’autoroute Est-Ouest et un projet d’extension et de modernisation du port de Ténès, en perspective de son orientation future vers l’exportation, en application de la stratégie gouvernementale visant le relèvement des exportations et la baisse des importations, a expliqué M. Zaâlane. Le ministre des Travaux publics et des Transports, qui suivait un exposé sur le projet d’extension du port de Ténès, a particulièrement souligné le rôle attendu de cette infrastructure commerciale dans l’acte d’exportation, recommandant, à ce titre, la coordination des efforts entre tous les acteurs concernés par la relance de la dynamique commerciale, non seulement à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle régionale, a-t-il insisté. Interrogé par l’APS sur les raisons selon lesquelles aucune opération d’exportation à partir du port de Ténès n’a été enregistrée, le ministre a estimé que ce port «reste une exception» comparativement à la dynamique caractérisant les ports de Djendjen, d’Oran ou d’Annaba en la matière. M. Zaâlane a souligné que sa visite «vise justement l’évaluation des capacités de cette structure et du travail à accomplir à son niveau, en vue d’en faire un pôle commercial d’importance à l’avenir». Le ministre qui a, par ailleurs, démenti catégoriquement une ouverture du capital d’Air Algérie au privé, n’a pas manqué d’aborder les problèmes posés par ses travailleurs (Air Algérie), estimant leurs revendications légitimes, tout en appelant à faire prévaloir l’interêt suprême et à coordonner les actions entre la direction d’Air Algérie et les syndicats des travailleurs, en vue de préserver la société. S’agissant des hausses dans les prix du carburant, le ministre les a jugées «minimes et symboliques», signalant que la décision (hausse des prix) a été prise après 10 séances de travail entre ses services et les syndicats des transporteurs qui ont œuvré à consacrer un équilibre entre les revendications légitimes des transporteurs et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens. Lors de l’inspection d’un projet de réalisation d’une station de péage sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de l’échangeur à l’entrée de la ville de Chlef, le ministre a recommandé l’accélération du chantier de ce projet, inscrit au titre de la modernisation et de l’amélioration des prestations sur l’autoroute Est-Ouest.



Gare routière d’El Hammadia : entrée en service dans deux mois



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a insisté hier à Chlef, sur l’impératif de mettre en service la gare routière d’El Hammadia dans «les deux prochains mois». Lors de son inspection de cette gare routière d’El Hammadia, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, M. Zaâlane s’est félicité du parachèvement des travaux relatifs au bâtiment principal et aux quais, appelant les responsables du secteur à sa «mise en service dans deux mois», après l’achèvement de certains travaux liés aux panneaux d’orientation et publicitaires, et au montage des caméras de surveillance. Le projet de la gare routière d’El Hammadia a été lancé en travaux en 2008, mais il a enregistré un retard dans sa réalisation, dû principalement au changement de son assiette et à la faiblesse de son enveloppe financière, selon les explications fournies, sur place, par le directeur des Transports de la wilaya.

(APS)