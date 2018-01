Vaccination contre la rougeole et la rubéole : Ça ne se bouscule pas

Lancée le 21 décembre dernier, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole ne semble pas attirer trop de monde. Devant profiter aux élèves scolarisés dans les cycles primaire et moyen, âgés entre 6 ans et 14 ans, soit quelque 5 millions de personnes, la campagne en question, qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, suscite apparemment la méfiance des parents, comme ce fut le cas d’ailleurs de celle organisée en mars 2017, en milieu scolaire. Il faut se souvenir que cette dernière a eu lieu dans un contexte particulier marqué par les cas de décès enregistrés quelques semaines auparavant de quelques nouveau-nés qui ont été vaccinés au fameux « Pentavalent » et ce, suite à la mise en place en Algérie d’un nouveau calendrier de vaccination qui induisait l’usage de nouveaux vaccins combinés.

Près d’une année plus tard, les pouvoirs publics espéraient que cette nouvelle campagne sera un franc succès et qu’elle fera oublier l’échec de la précédente, d’autant que toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies. Mais il semblerait que l’appréhension des parents est restée « intacte » si on se fie aux échos parvenus des nombreuses structures de santé concernées par cette campagne. Comme c’est le cas à l’établissement de santé de proximité de Draria où l’engouement pour la vaccination en question est loin d’être important.

« C’est vrai qu’on commence ces derniers jours à voir de plus en plus d’enfants venir ici, accompagnés par leurs parents, pour se faire vaccinés, mais en général, l’affluence reste moyenne pour ne pas dire faible », nous affirme-t-on sur place.

Selon le département ministériel de Hasbellaoui, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination visant à « prémunir » les enfants contre les dangers de la rougeole et de la rubéole. Il s’agit de parer à toute mauvaise surprise pour éviter le drame de 2003 où ces deux épidémies avaient causé 12 décès en milieu scolaire.

D’ailleurs, une forte campagne de sensibilisation a été menée par les ministères de la Santé et de l'Education nationale, qui ont mobilisé d’importants moyens matériels et humains, recourant même à des spots publicitaires sur les chaînes TV et la Radio nationale et à la distribution de dépliants aux parents, dans l’espoir de les convaincre à faire vacciner leurs enfants, notamment les filles qui peuvent attraper la rubéole lorsqu’elles deviendront femmes. Et là, le risque sur leur future progéniture est grand lorsqu’on sait qu’une femme enceinte atteinte de rubéole donnera naissance à un enfant malformé.

Les parents réticents savent donc ce qui leur reste à faire et ont jusqu’au 7 janvier pour vacciner leurs enfants. Les structures de santé sont à cet effet mobilisées de 9H à 16H y compris le week-end, en revanche, les enfants vaccinés lors de la campagne de mars 2017 ne sont pas concernés. Les médecins ont à maintes reprises souligné les avantages du vaccin pour la santé des enfants et assuré n’avoir enregistré aucun cas de décès ni des effets secondaires chez les enfants vaccinés lors des précédentes campagnes.

SAM