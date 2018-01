Tlemcen : 130 nouveaux postes d’infirmiers

Pas moins de 134 nouveaux postes d’infirmiers dont 120 d’aides-soignants et 14 d’adjoints paramédicaux en anesthésie-réanimation de santé publique, ont bénéficié au secteur de la santé de la wilaya de Tlemcen, apprend-on de la Direction de la santé et de la population (DSP).

Conformément au plan de formation du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour l’exercice 2017, ces nouveaux postes renforceront le secteur sur les plans quantitatif et qualitatif, notamment au niveau des structures nouvellement ouvertes, a-t-on indiqué dans un communiqué de cette direction daté du dimanche.

Dans ce cadre, un concours de recrutement sera organisé, prochainement, au profit des candidats justifiant un niveau de troisième année secondaire dans les filières de sciences expérimentales et de mathématiques, pour les aides-soignants. Les candidats pour les postes d’adjoints paramédicaux en anesthésie-réanimation de santé publique doivent justifier, pour leur part, de trois années d’exercice en qualité d’infirmiers de santé publique, précise-t-on, faisant savoir que le délai de dépôt de candidatures, lancé le 27 décembre dernier, est fixé pour le 17 janvier courant.

