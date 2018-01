Grippe saisonnière : L’Algérie ne fait pas exception

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé hier que «tous les cas de grippe enregistrés en Algérie sont des cas de grippe saisonnière», qui touche des millions de personnes à travers le monde et «l’Algérie ne fait pas exception».

Rappelant que cette année la souche de la grippe est, à l’instar des années précédentes, constituée de 3 virus, le ministère affirme que l’on ne peut alors parler de grippe porcine, et que c’est scientifiquement faux, puisque le H1N1 est devenu un virus humain et fait partie de la composante ordinaire de la grippe saisonnière, à l’instar du H3N2 et le virus du type B.

«La grippe est une infection respiratoire aiguë qui peut se révéler grave pour les personnes affaiblies par des maladies chroniques ou âgées et pouvant causer leur décès», a rappelé le communiqué.

«La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe saisonnière et ses complications», a réaffirmé le ministère de la Santé dans son communiqué, soulignant que «le vaccin est disponible au niveau des structures sanitaires publiques et remboursé par l’assurance sociale au profit des personnes atteintes de maladies chroniques ou âgées».(APS)