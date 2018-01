Oncologie : Meilleure prise en charge des patients en 2018

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hasbellaoui, avait affirmé que l’année 2018 sera celle de la disponibilité et de la qualité en matière de prise en charge thérapeutique des cancéreux.

A ce sujet, il a fait savoir que les trois accélérateurs affectés au Centre anti-cancéreux (CAC) de Drâa Ben Khedda (Tizi-Ouzou) seront bientôt lancés alors que ceux de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen ont commencé à prendre en charge les premiers patients. «Ceci, a-t-il ajouté, en plus des 9 accélérateurs destinés aux CAC d’Adrar, Béchar et El-Oued.» Outre un budget de 200 milliards de dinars mobilisé par l’Etat pour financer le Plan national de lutte anticancer, un montant qui risque d’augmenter en raison, notamment, de la multiplication du nombre de personnes atteintes par cette lourde pathologie.



80 nouveaux médecins formés



Dans le cadre de la concrétisation du plan anticancer 2015-2019, initié par le Président de la République, et pour mieux lutter contre le cancer, pas moins de 80 médecins spécialistes de diverses wilayas ont bénéficié d’une formation à Alger portant sur des cours d’oncologie médicale, dispensés notamment par le Pr Bounedjar Adda, chef de service oncologie au CHU de Blida et président de la Société algérienne de formation et recherche en oncologie (SAFRO). Les médecins formés, qui obtiendront leurs diplômes de spécialistes en janvier prochain, seront affectés dans diverses villes de l’intérieur du pays. En effet, cette formation porte sur de nombreux aspects liés aux soins contre le cancer, la chimiothérapie, les thérapies ciblées. Selon notre interlocuteur, les médecins sont initiés aux soins à dispenser quant aux diverses formes de cancer (cancer du sein, du pancréas, des voies biliaires, ou de l’ovaire…). D’ailleurs, l’objectif de la formation est de leur inculquer les méthodes de soins afin que les patients bénéficient de la même prise en charge que celle disponible dans les hôpitaux du Nord du pays, « la formation a permis aux médecins concernés de se familiariser avec les nouvelles techniques de prise en charge de cette maladie, notamment en matière de diagnostic», a souligné le Pr Bounedjar. Il a fait savoir, dans ce sens, que 50.000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, sont enregistrés chaque année en Algérie, nécessitant un traitement lourd. Le type de soins dispensés est « acceptable», selon notre interlocuteur. Organisés en collaboration avec le comité pédagogique national d’oncologie médicale, les cours ont aussi été tenus sous forme de présentation de cas cliniques grâce aux interventions du Pr Sadkaoui (CHU de Tizi Ouzou), du Pr Oukal (Beni Messous à Alger) et du Pr Yekrou (Sidi Bel Abbès). Des professeurs d’Oran, de Sétif et d’autres wilayas du pays ont aussi exposé leurs expériences. Lors de cette rencontre, à Alger, à laquelle environ 100 praticiens ont participé durant quatre jours, les autres aspects de l'expérience algérienne de lutte contre le cancer ont été débattus. On sait que les oncologues ont pour habitude d’organiser des rencontres sur cette maladie, y compris avec la participation d’experts et collègues étrangers. C’était le cas, cette année, avec le 17e Congrès panarabe d'oncologie, où ont été abordées, pour la première fois, les différentes expériences dans le domaine de l’oncologie, la radiothérapie, la pathologie, les essais cliniques, les soins palliatifs, la pharmacie et les infirmiers. Cette occasion a été mise à profit pour présenter d'importants progrès de la recherche dans plusieurs domaines, comme celui du traitement des cancers du poumon, du sein, du tube digestif, d’urologie ou encore de l'immunothérapie. Plusieurs nouveaux traitements ont été présentés et des essais cliniques dévoilés, confirmant les avancées dans la lutte contre cette maladie.

Sarah A. Benali Cherif

Rupture des médicaments pour cancéreux

Les précisions du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a apporté, dans un communiqué, des précisions conséquemment aux informations faisant état de ruptures dans les traitements destinés aux cancéreux, les rassurant sur la disponibilité actuelle ou prochaine de ces produits. Ainsi, et s'agissant de l'acide Ibandronique injectable (6 mg/6 ml), le ministère affirme que «depuis quelques années, l’avis d’appel d’offres pour ce produit des laboratoires Roche est systématiquement infructueux, d'où son remplacement par un équivalent (l’acide zoledronique) produit par la société algérienne Frater Razes et qui est actuellement disponible».

Quant au Crisantaspase (injectable 10 000 UI), un produit destiné au traitement de la leucémie, la même source fait savoir qu'il fait objet d' «une tension mondiale» et que l’ «unique laboratoire le fabriquant a procédé à son rationnement», rassurant, toutefois, les malades de «l’expédition d’une nouvelle quantité dès janvier 2018». Pour le Cytarabine (Inj 100 mg), le ministère précise avoir «procédé à son importation auprès d'un autre laboratoire que le fournisseur de la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH), les laboratoires Pfizer en l'occurrence», et que «les premières quantités expédiées sont actuellement sous douane et devant assurer une moyenne de plus de 2 mois de couverture». Le Dacarbazine (Inj 100 mg) est, quant à lui «disponible, grâce à un approvisionnement assuré par deux laboratoires internationaux», a-t-on mentionné, tandis que le Melphalan (comprimés 2 mg) «est en rupture, en raison de changement de titulaire, lequel a demandé une augmentation faramineuse de prix ayant entraîné un scandale à l’international». Tout en assurant la «disponibilité» du Mesna (Inj), le ministère de la Santé informe les concernés que le Vincristine (Inj 1 mg) «est en rupture, car les laboratoires le produisant ayant fait état d'un problème d’ordre technique sur la ligne de production» et que la livraison est «décalée à février 2018». Le Vinblastine (Inj 10 mg) dont la «disponibilité» est assurée, pourrait constituer une «alternative thérapeutique», souligne la même source. S'agissant, en outre, du Lapatinib (250 mg comprimés), «son importation a été retardée par des contraintes administratives exogènes. Une quantité représentant 2,5 mois de stock est en cours de libération par le LNCPP. La prochaine expédition est prévue pour début janvier 2018», selon le ministère, ajoutant que l’importation du Pazopanib (400 mg compr.) a été «retardée par des contraintes administratives exogènes» et que la commande «est en instance de libération» par le Laboratoire national de Contrôle des Produits pharmaceutiques (LNCPP).

(APS)