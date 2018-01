Constantine : Un salon de l’artisanat pour célébrer Yennayer

La ville de Constantine accueille depuis dimanche dernier le premier salon national de l’artisanat, qu’organise la direction du Tourisme et de l’Artisanat (DAT), en collaboration avec l’association Al-Qalaâ pour la culture et le tourisme, sous le slogan « Yennayer : histoire, authenticité et patrimoine ». Ainsi, jusqu’au 14 janvier, une cinquantaine d’exposants issus de toutes les régions d’Algérie présenteront leurs produits au niveau des stands installés dans les allées du square Bennacer, sis au centre-ville. À ce sujet, le président de l’association Al-Qalaâ, Abderrazak Bellili, a déclaré : « Ce salon vise à célébrer le passage au nouvel an amazigh, Yennayer, qui est une fête importante pour tous les Algériens, et connait la participation de près de 54 artisans en provenance d’une quinzaine de wilayas, à leur tête Constantine bien sûr, Tizi Ouzou, Bouira et Boumerdès ». Concernant les produits exposés, le coorganisateur a précisé qu’il s’agissait de poterie, de bijoux faits main, de broderie, de cuirs, de gâteaux traditionnels, de miel, etc. « Cette diversité reflète celle de l’artisanat national que le salon veut promouvoir », a-t-il ajouté. L’inauguration a eu lieu en fin de matinée par le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, accompagné d’une importante délégation officielle. Profitant du temps quasi printanier, des dizaines de Constantinois ont pris d’assaut les différents stands, ce qui a été jugé très encourageant par le directeur local du Tourisme, Noureddine Bounafaâ : « Ce premier salon est venu rappeler que les Constantinois ont toujours accordé beaucoup d’importance à la célébration de Yennayer, ce qui coïncide cette année avec la décision de consacrer cette journée chômée et payée. C’est un espace promotionnel pour l’artisanat national, avec pour principal objectif celui d’offrir plus de visibilité à cette mosaïque de produits et faciliter leur écoulement, et voir un tel engouement nous pousse à persévérer afin que ce salon soit institutionnalisé et retenu sur la liste officielle de la tutelle ». Il est à signaler qu’en avril dernier, à l’occasion de la journée du Savoir, un salon national de l’artisanat et des métiers, également organisé par la DAT, s’était tenu à la place Ahmed Bey, et avait connu la participation d’une soixantaine d’exposants de la ville, ainsi que de Jijel, d’Alger, de Tizi Ouzou et de Ghardaïa.

Issam B.