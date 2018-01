Burkina Faso : nouvelle Constitution

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a exprimé son engagement à doter son pays d’une nouvelle Constitution qui marquera désormais le passage de la quatrième à la cinquième République. «À cet effet, la Commission chargée de l'élaboration du projet de Constitution m'a remis son rapport au cours du mois de novembre dernier», a indiqué le président Kaboré, dans un message de vœu adressé à la Nation, à l’occasion du nouvel an, rapporté mardi par des médias locaux. «Les membres de cette Commission et son président ont mis l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération pour aboutir à un projet consensuel», a-t-il souligné. Des rencontres de concertation sont prévues entre le président et toutes les forces vives à Burkina Faso dans les prochains jours, afin de dégager un consensus fécond sur le mode d'adoption de cette nouvelle Constitution. «La validation de ce nouveau contrat social permettra d'approfondir la démocratie et de garantir notre marche commune vers le progrès social et la justice pour tous», a en outre estimé M. Kaboré. À rappeler que la Constitution du Burkina Faso fut approuvée par voie référendaire, le 2 juin 1991, formellement adoptée le 11 juin 1991 et amendée en novembre 2015. Elle est constituée d'un préambule et de 173 articles.