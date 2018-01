Frappes aériennes de la coalition au Yémen : Plus de 20 morts

Au moins 20 civils ont trouvé la mort lundi lorsque la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a lancé une série de frappes aériennes sur un marché bondé et une station-service à Hodeïda, ville située au bord de la Mer rouge, au Yémen, selon un responsable de la sécurité et des médecins locaux. Des dizaines d'autres personnes ont également été blessées dans les attaques. Le marché situé dans le district d'al-Jarrahi a pris feu après la première frappe aérienne sur une station-service à côté, et plus tard le marché a été frappé deux fois, a déclaré le responsable. Le bilan des morts devrait encore s'alourdir parce que beaucoup de blessés se trouvent dans un état critique, selon un médecin de l'hôpital de Hodeïda. Les équipes de secours cherchaient toujours des survivants dans les décombres. Il s'agit de la dernière d'une série de frappes aériennes menées par la force aérienne de la coalition saoudienne soutenue par les Etats-Unis depuis le début de la guerre au Yémen il y a trois ans. Samedi, les avions de combat de la coalition ont frappé trois taxis remplis de voyageurs près d'un restaurant bondé dans la même ville portuaire, tuant au moins 20 personnes, selon des témoins et des médecins. L'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition militaire arabe qui intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir le gouvernement du président Abd-Rabbo Mansour Hadi, contraint à l'exil après avoir été chassé par les houthis