L'Union des juristes sahraouis dénonce l’occupation marocaine : PROCèS INIQUES ET PILLAGE EFFRéNé DES RESSOURCES

L'Assemblée générale de l'Union des juristes sahraouis a dénoncé la politique de pillage et d'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara Occidental exercée par l'occupation marocaine, ainsi que les procès iniques contre les détenus du groupe Gdeim Izik, appelant la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour l'amener à se conformer à la légalité internationale, et à mettre en place un mécanisme onusien pour la protection du peuple sahraoui.

Selon l'Agence de presse sahraouie, l'Union des juristes sahraouis a réaffirmé lors des travaux pour le renouvellement de ses structures à l'issue du dernier congrès du front Polisario qui s'est tenu lundi, son «soutien total au combat de libération et d'édification sous la direction du front Polisario, seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui». L'assemblée générale a également condamné le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies, la politique discriminative et arbitraire et la marginalisation exercée par les autorités de l'occupation marocaine contre les travailleurs et les citoyens sahraouis dans les villes occupées et au sud du Maroc. Elle a, aussi, exprimé sa «solidarité avec les détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, exigeant leur libération immédiate et inconditionnelle. L'Union a appelé à la création d'un mécanisme onusien à travers la Minurso dans le but d'assurer une protection internationale au peuple sahraoui. Elle a en outre appelé le gouvernement marocain à «la libération de 151 prisonniers de guerre sahraouis», insistant sur l'impératif de «mettre la lumière sur le sort des disparus sahraouis et de faciliter l'accès des médias, des observateurs, personnalités et délégations parlementaires internationales aux territoires sahraouis occupés». L'Assemblée générale des juristes sahraouis a exhorté toutes les composantes du peuple sahraoui à «resserrer les rangs pour faire face à l'occupation marocaine et déjouer ses plans abjects», affirmant que «la résistance demeure la seule voie pour parvenir à la libération de notre peuple et de notre patrie».

Salama Bachir membre du secrétariat national de l'Union générale des travailleurs de Sakiet el Hamra et Oued Edhahab (UGTSARIO), qui a dirigé les travaux de cette rencontre, a mis en avant le rôle des unions professionnelles en tant que fondements de l'Union de par leur contribution positive à la défense de la cause nationale sahraouie devant la politique coloniale imposée par le Maroc aux Sahraouis». Il a également appelé les Sahraouis à travailler et à renforcer les acquis de l'Etat sahraoui à tous les niveaux. Les travaux ont été marqués par la présentation du rapport moral de l'action de l'Union des juristes sahraouis, le débat et l'adoption des projets du statut et du programme d'action national. Il a également été procédé à l'élection du Bureau national de l'Assemblée générale et du nouveau Secrétaire général de l'Union des juristes sahraouis.