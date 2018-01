CHAN-2018 : «La compétition est un tremplin pour l'Angola»

Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), prévu au Maroc du 13 janvier au 4 février, sera «seulement un tremplin» pour la sélection d'Angola, a indiqué le président de la Fédération angolaise de football (FAF), Artur de Almeida, dans des propos relayés par l'Agence de presse Angop. «Nous sommes à quelques jours du début de cet important événement réservé aux athlètes qui jouent dans les championnats nationaux, un temps insuffisant pour obtenir de bons résultats, donc nous profiterons de la compétition pour faire une préparation plus appropriée en tenant compte des prochains engagements», a déclaré Artur de Almeida. Les Palancas Negras débarquent donc, avec beaucoup de modestie à cette compétition qui sera la troisième du genre pour l'équipe, après celle de 2011 au Soudan et de 2016 au Rwanda, et devra servir à l'équipe de préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019). Dans le dans le groupe D, l’Angola fera face au Burkina Faso, au Congo et au Cameroun. Un groupe très ouvert qui pourrait déboucher sur des rencontres particulièrement intéressantes et une compétition très ouverte où chacune d'entre elles aura sa chance de passer aux quarts de finale, selon les observateurs. Le CHAN-2018 sera marqué par l'absence remarquée de plusieurs des habitués du tournoi, à l'image du Zimbabwe ou du Mali et sans oublier le tenant du titre, la République démocratique du Congo. Au cours du rendez-vous marocain, les milieux de terrain Dudu Leite (Recreativo da Caàla) et Valdés (Interclube) seront les deux éléments essentiels des Palancas Negras.