Premier league anglaise : (22e journée) Leicester City Slimani et Mahrez buteurs face à Huddersfield (3-0)

Les deux internationaux algériens, l'attaquant Islam Slimani et le milieu offensif Ryad Mahrez ont mené Leicester City à la victoire à domicile face à Huddersfield Town (3-0) dans le cadre de la 22e journée de Premier league anglaise de football. Mahrez a ouvert le score à la 53e minute de jeu avant que Slimani ne corse l'addition (60’) sur une passe décisive de Mahrez. Marc Albrighton a donné plus d'ampleur à la victoire des «Foxes» en signant le troisième but (90’+2). Le fait marquant de cette rencontre reste indéniablement la première titularisation de Slimani en championnat cette saison, alors qu'il a été relégué sur le banc des remplaçants, se contenant de quelques minutes seulement. Le retour gagnant de l'ancien baroudeur du Sporting Lisbonne (Portugal) intervient au moment où le buteur algérien est annoncé sur le départ lors de l'actuel mercato d'hiver. Le dernier but de Slimani en championnat d'Angleterre remonte au 9 avril 2017 lors de la défaite concédée sur le terrain d'Everton (4-2). Contrairement à son passage réussi au Sporting (111 apparitions/57 buts), Slimani ne s’est pas mis en évidence depuis son arrivée en Angleterre, avec un bilan de 13 buts marqués en 44 apparitions. De son côté, Ryad Mahrez continue d'enchainer les performances en signant son 7e but en Premier league, et le 8e toutes compétitions confondues, en plus de 7 passes décisives. L'ancien havrais est en train de retrouver ses sensations qui lui ont valu d'être élu meilleur joueur d'Angleterre en 2016. À l'issue de cette victoire, Leicester City conforte sa 8e place avec 30 points, à huit longueurs des places européennes.