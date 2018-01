CAN-2019 : «Le Cameroun sera prêt»

Le président camerounais, Paul Biya a réitéré son engagement personnel et celui de l'Etat dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, que le pays devrait abriter en 2019, rapporte lundi la presse locale. Dans son message transmis, dimanche soir, à l’occasion des traditionnels vœux de nouvel an, Paul Biya a assuré que son pays sera prêt pour l'événement et ce challenge sportif. Paul Biya s’est félicité à cette occasion des belles victoires engrangées au cours de l’année qui s’achève, à l’instar du 5e sacre de la sélection de football au Gabon, et de celui des volleyeuses obtenu dans la capitale, Yaoundé. Le Cameroun avait été désigné pays-hôte de la Coupe d`Afrique des nations de 2019, en septembre 2014 à Addis-Abeba, lors de la réunion du Bureau exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), qui devrait effectuer une première mission d'inspection des infrastructures retenues pour l'évènement durant la période du 11 au 23 janvier 2018. Cinq villes camerounaises ont été désignées pour abriter la compétition : il s'agit de Yaoundé pour le groupe A et C, Douala (groupe B), Bafoussam (groupe D), Limbé (groupe E) et Garoua (groupe F). Six stades vont accueillir la compétition qui pour la première fois va réunir 24 sélections. Il s’agit du stade de Limbé (20 000 places), achevé en 2014 et de Bafoussam (20 000 places) livré en 2016. Les autres stades, le stade omnisports de Yaoundé ou Ahmadou Ahidjo 40 000 places- rénové) et celui de Roumdé Adjia à Garoua (25 000 places), sont en cours de rénovation. Les travaux du complexe sportif d’Olembé -ou Stade Paul Biya- à Yaoundé (60 000 places) sont en cours, tout comme ceux du stade de Japoma à Douala (50 000 places). Les deux stades seront livrés en fin 2018.