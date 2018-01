CR Belouizdad : les surprises du nouvel an

Le nouvel an n’a pas manqué d’apporter son lot de surprises au sein du CRB.

La direction du club Belouizdadi annonce la libération de quatre joueurs clés au sein de son effectif.

En effet, Hamia, Chebira, Sameur et Aichi sont désormais priés de trouver une autre formation avant la fin du mercato. Présents lors de la séance de lundi, les libérés qui n’ont pas été autorisés à participer à l’entraînement ont demandé des explications au nouveau coach marocain de l’équipe, Rachid Taoussi qui leur a répondu que cela le dépassait. La décision aurait été prise par le président Mohamed Bouhafs lui-même. Selon certains proches du Chabab, le premier responsable du club soupçonne les joueurs en question d’être les initiateurs des différents mouvements de contestation qui ont perturbé l’équipe durant la première partie du championnat. Pour rappel, les joueurs de la formation Belouizdadie ont plusieurs fois lancé des mouvements de grève pour réclamer leurs salaires impayés. Certains auraient même levé le pied lors de rencontres importantes. Pour ce qui est de Hamia, le président l’a écarté pour une raison purent disciplinaire. L’attaquant du CRB, qui reste loin de son niveau habituel depuis l’entame de la saison, aurait raté des séances d’entraînement pour aller fêter le nouvel an en France, sans l’aval du club. À noter que le CRB s’est déplacé hier matin à Ain Temouchent pour préparer son premier match de la phase retour, prévu samedi à Bel Abbes, face à l’USMBA. Le staff technique a décidé d’organiser ce micro cycle de quatre jours pour mieux situer son équipe et bien évidement entamer son travail de la meilleure manière et préparer dans la sérénité les prochaines échéances.

«Les libérés doivent voir avec la direction du club pour leurs situations. C’est la décision du président. Moi, je m’occupe du volet technique seulement. », a déclaré le nouvel entraineur du Chabab dans les colonnes de la presse spécialisée, avant de donner son avis sur la rencontre de coupe du Chabab face à la modeste formation de Ghris. «Il y a eu du bon et du mauvais dans cette confrontation. J’ai eu l’occasion de voir à l’œuvre certains éléments. J’ai pu aussi voir mon équipe développer de belles phases de jeu. Il y a du potentiel dans cette équipe. Nous allons travailler pour améliorer les choses. Aussi, je pense qu’avec un bon renfort, nous pourront être compétitifs à l’occasion des compétitions nationales en coupe de la CAF ou en championnat Arabe. Cela dit, je veux des joueurs compétitifs et non des remplaçants, avant la fin du mercato hivernal.»

Rédha M.