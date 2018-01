Arbitrage : Séminaire pour les instructeurs d'arbitres, les 3 et 4 janvier

Un séminaire pour les instructeurs d'arbitres se tiendra les 3 et 4 janvier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), a indiqué dimanche soir la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. «À l'initiative de la commission fédérale d'arbitrage, présidée par Mohamed Ghouti, un séminaire pour les instructeurs d'arbitres se déroulera au CTN», a précisé l'instance fédérale. Selon la même source, quarante-sept instructeurs sont concernés par ce rendez-vous qui s'inscrit dans la continuité de l'évaluation de l'activité arbitrage de l'élite durant la phase aller des championnats des Ligues 1 et 2 Mobilis, après le séminaire qui avait regroupé les arbitres directeurs et arbitres assistants.