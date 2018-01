Union Arabe de football (UAFA) : Le vainqueur pourrait participer au Mondial

Le futur vainqueur de la prochaine édition de la Coupe de l'Union arabe des clubs baptisée «Coupe d'El Qods» pourrait prendre part au Mondial des clubs 2018 prévus aux Emirats arabes unis, a annoncé le président de l'Union arabe de football (UAFA), le Saoudien Turki Ben Abdu Mohsen Al Cheikh. «Il existe pratiquement un accord entre l'UAFA et la Fédération internationale (Fifa) pour la reconnaissance de la Coupe arabe des clubs comme une compétition officielle qui ouvre la voie à une possible participation au prochain Mondial des clubs 2018», a indiqué le dirigeant arabe dans un entretien accordé à la chaine égyptienne Sada El-Balade. Le vainqueur de la prochaine édition de la Coupe de l'Union arabe des clubs empochera 5 millions de dollars, selon les résolutions adoptées par le Bureau exécutif de l'Union arabe de football (UAFA), en marge de son assemblée générale extraordinaire tenue le 21 décembre dernier à Ryad en Arabie saoudite. «Nous allons essayer de convaincre les Emirats arabes unis, pays hôte du Mondial des clubs 2018, de céder la place réservée à son représentant au futur vainqueur de la Coupe arabe des clubs. Dans le cas d'un accord avec les Emiratis, la compétition arabe sera lucrative et plus intéressante à suivre», a poursuivi le président de l'UAFA, soulignant qu'il a chargé l'ancien président de la fédération algérienne (FAF) Mohamed Raouraoua et l'Egyptien Hani Abourida de ce dossier.