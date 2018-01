Bordj Bou Arreridj : Appuyer l’économie locale

La cérémonie de clôture de l’année financière 2017 qui a eu lieu au siège de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été l’occasion pour rappeler l’effort de l’Etat consenti pour le développement de la wilaya. Les services du trésor au niveau de cette dernière ont enregistré en effet l’octroi d’une subvention de plus d’un milliard de dinar au titre du fonds des hauts plateaux , de plus de 7 milliards de dinar pour les programmes sectoriels et prés de 2 milliards de dinars pour les PCD . Ces programmes qui ont servi à financer la réalisation des différents projets dont la wilaya a besoin pour son développement ont connu un taux d’avancement appréciable comme l’indique la consommation des crédits qui a été de l’ordre de 65,31 pour cent pour les programmes communaux de développement et 66,83 pour cent pour les PSD. Le taux global qui est de 66,37 pour cent montre que les projets qui ont pour objectif l’amélioration des conditions de vie des citoyens ont été livrés pour la plupart ou sont en voie de l’être. Le wali de Bordj Bou Arreridj M. Affani Salah qui a présidé la cérémonie a rappelé que les difficultés financières que traverse le pays n’ont pas empêché l’Etat de prendre en charge les besoins essentiels de la population. Il a même annoncé la levée du gel qui a touché les projets des secteurs stratégiques comme les ressources en eau, la santé et l’éducation. Il a noté dans ce sens les difficultés que rencontre la wilaya dans ces trois domaines. Il a donné l’exemple du déficit en eau potable dont souffrent plusieurs communes notamment à l’ouest et au nord de la wilaya. Ce qui a poussé l’Etat à décider d’engager des transferts hydriques à partir des wilayas voisines. Pour l’éducation, il a indiqué que plusieurs établissements scolaires sont marqués par une surcharge des classes. Nous allons lancer une étude avec la direction concernée pour traiter ces points noirs. Le wali de Bordj Bou Arreridj a souligné la volonté du gouvernement pour appuyer l’économie locale porteuse de richesses et créatrice d’emplois. Il a exprimé sa satisfaction pour la décision prise pour transférer la gestion des zones industrielles au niveau local.

Ce qui permettra selon lui d’améliorer son aménagement et accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets. M. Affani qui n’a pas manqué de souhaiter une bonne année à toute la population de la wilaya a indiqué que le défi de cette dernière est de relancer l’agriculture pour qu’elle soit au diapason des autres secteurs. Actuellement elle compte sur les eaux pluviales. Ce qui limite son développement a-t-il regretté. Avec l’aide des élus locaux qui ont eu droit a-t-il noté à plus de prérogatives dans la nouvelle réglementation, nous pouvons relever tous les défis et exploiter toutes les potentialités de la wilaya pour le bien être de la population en particulier et le développement du pays en général.

F. D.