Nouvel an : messages de souverains et de chefs d'Etat et de gouvernement au président de la république

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages de vœux de la part de plusieurs souverains et chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du nouvel an 2018. M. Bouteflika a reçu des messages de vœux des souverains Mohamed VI, roi du Maroc, Felipe VI, roi d'Espagne, et Margrethe II, reine du Danemark, des chefs d'Etat et de gouvernement Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre britannique, Theresa May. Le chef de l'Etat a également reçu des messages de vœux de la part du Président de la République de Corée, Moon Jae-in, du Président irlandais, Michael D. Higgins, du gouverneur général de Nouvelle-Zélande, Patsy Reddy et du Président du Burkina-Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le Président de la République a reçu d'autres messages de vœux émanant du Chef du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, et du Chef du gouvernement d'Andorre, Antoni Mart Petit. (APS)