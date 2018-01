établissement des documents en langue amazighe : Plusieurs ministères concernés

Le Secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), Si Hachemi Assad, a affirmé dimanche dernier à Adrar que plusieurs ministères devront établir des documents en langue amazighe.

«Il s’agit des documents des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Ressources en eau, de l’Energie, des Transports, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qui auront à établir des documents en caractères et terminologies amazighs», a déclaré à l’APS le SG du HCA.

Si Hachemi Assad a effectué, en compagnie d’une délégation composée d’universitaires, une visite au centre des manuscrits dans la ville d’Adrar, dans le cadre des activités commémoratives du centenaire de l’auteur et chercheur Mouloud-Mammeri. «Cette visite vise à trouver les opportunités de partenariat entre le HCA et le centre en vue d’une éventuelle reproduction de ces manuscrits, d’échanger certains documents et archives ayant trait au patrimoine amazigh», a-t-il expliqué. «Ces actions s’inscrivent au titre de la mise en œuvre des décisions historiques prises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la promotion de l’amazighité», a-t-il souligné.

En outre, l’importance de puiser dans le legs linguistique amazigh utilisé et commun pour faciliter la généralisation de l’utilisation de tamazight dans les différents services publics a été mise en avant par les participants à un colloque national organisé dans la wilaya déléguée de Timimoun.

Dans leurs recommandations à la clôture de Festival d’Ahellil organisé dans un théâtre en plein air à Timimoun, les participants ont insisté sur l’importance de tenir compte des différentes variantes de la langue amazighe lors de l’utilisation de son legs linguistique commun pour définir une nouvelle terminologie qui répond aux exigences de modernité.

M. Assad s’est félicité des activités aussi riches que diversifiées ayant ponctué les travaux du colloque, saluant le partenariat ayant marqué la clôture du centenaire du défunt chercheur et romancier Mouloud Mammeri et l’organisation de la 11e édition du Festival d’Ahellil.

(APS)

Yennayer, fête nationale

Satisfaction à Bejaia

L’annonce du Président de la République de faire de Yennayer une journée chômée et payée a suscité une joie indescriptible et une satisfaction jamais égalée auprès des Bejaouis. «C’est une décision courageuse et historique du Président de la République pour la langue amazighe, socle de notre identité nationale qui a toujours été sauvegardée par nos ancêtres», ont commenté les citoyens interrogés. Des militants des partis politiques, des associations, le mouvement citoyen et des étudiants sont unanimes à souligner que le combat, la mobilisation et les revendications menés sur le terrain pour la reconnaissance de Yennayer, fête nationale, est un acquis incommensurable. Le Président de la République, conscient de la place prépondérante qu’occupe le tamazight dans l’identité du peuple algérien a répondu favorablement, par cette décision historique, à l’appel des citoyens.

Par cet acte gravé dans histoire du pays, le Président de la République a coupé court à toutes les tentatives malsaines de ceux qui veulent nuire à la stabilité et l’unité du pays.

« Yennayer 2018 » qui sera célébré le 12 janvier prochain, marquera une étape décisive pour la consolidation de l’unité du peuple. Elle marquera également une avancée concrète et considérable de l’enseignement de tamazight à travers les 38 wilayas.

Ainsi, l’officialisation de « Yennayer » journée chômée et payée, consacre un élément important de l’identité après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle. Cela concourt au parachèvement de toutes les mesures prises dans le cadre de la reconnaissance de tamazight. Afin de donner une grande dimension à cet évènement historique, le ministère de la Culture a annoncé 2018 sera l’année de la célébration du patrimoine amazigh à travers tout le territoire national.

Mustapha Laouer