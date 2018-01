Haut conseil islamique : Hommage au Pr Abdelwahab Hammouda

En collaboration avec la fondation nationale pour l’amélioration de la santé et du développement de la recherche, le Haut conseil islamique (HCI) a organisé dimanche dernier en son siège à Alger, une journée d’étude sur la vie et l’œuvre du regretté Pr Abdelwahab Hammouda, en présence des chercheurs dans la religion, sa famille et ses amis proches.

A cette occasion, le président du HCI, Bouabdallah Ghlamallah a rappelé qu’il était collègue avec « le regretté Abdelwahab Hammouda au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs». Il a précisé que «le défunt se distinguait par son travail minutieux et son sérieux dus à son dévouement à la patrie». Modeste et discret malgré son poste de responsabilité, Abdelwahab Hammouda côtoyait très souvent le défunt Malek Bennabi qui se distinguait par sa maturité et par sa vision et dont l’objectif était de mettre fin à la colonisabilité», selon M. Ghlamallah. Pour sa part, le président de la Fondation nationale pour l’amélioration de la santé et du développement de la recherche, Mustapha Khayati, a qualifié le défunt d’instituteur (moâalim), rappelant qu’il l’avait connu dans «les halaqates organisées par Malek Bennabi».

Omar Talbi, membre de l’association des oulémas, a mis en exergue le fait que le défunt se singularisait par son comportement civilisé, son dévouement à la patrie et sa sagesse. Lors de son allocution, cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet a précisé qu’il est nécessaire d’œuvrer à l’unité entre les Algériens.

A la fin de la rencontre, le président de la fondation nationale pour l’amélioration de la santé et du développement de la recherche a remis une médaille à la famille du défunt décédé le 11 octobre 2017 à Alger.

