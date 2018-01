Le ministre de l’énergie à MASCARA : Modèle de développement énergétique

M. Mustapha Guitouni, en visite de travail et d’inspection à Mascara, n’a pas manqué de mettre en avant l’importance qu’accorde son secteur au développement du réseau de transport de l’électricité et au raccordement au gaz naturel afin de répondre à la demande croissante sur ces énergies domestique et industrielle. Il a également demandé expressément aux responsables des stations services Naftal de s’équiper en centres de conversion GPL pour atteindre d’ici 2021 plus de 500.000 véhicules, compte tenu de la demande sur cette nouvelle énergie économique, sûre et respectant l’environnement.

Le ministre devait rappeler qu’à l’heure actuelle, plus de 43 centres de conversion sont opérationnels à travers le pays et la réalisation d’un centre de conversion GPL à Es-Senia, dans la wilaya d’Oran, le plus grand du genre, est prévue, ce qui portera, ajoute-t-il, le nombre à 100.000 véhicules par an. Le premier responsable du secteur de l’Energie a ajouté, par ailleurs, que dans un souci d’efficience économique et de préférence nationale, il est nécessaire d’impliquer le secteur privé dans les projets stratégiques de développement en le faisant participer dans un cadre étudié de partenariat utile à cette opération en procédant à la formation gratuite des investisseurs, notamment ceux de l’ANSEJ, pour la simple raison, nous a expliqué le directeur de NAFTAL, qu’il ne s’agit pas d’un investissement lourd dans ce nouveau créneau d’investissement rentable. M. Guitouni a, au cours de sa visite, mis l’accent sur l’importance des projets d’investissements porteurs. Il a entamé sa visite par le projet de réhabilitation de la station services de Sig avant de se rendre à Ghriss pour visiter la station Naftal après sa réhabilitation. Il a indiqué que le Kit GPL coûte 65.000 DA, mais l’Etat prend sur son compte 50% pour le livrer au consommateur au prix de 30.000 DA. Cette prise en charge est décidée pour deux raisons, permettre aux citoyens de bénéficier d’un produit moins cher que l’essence et préserver l’environnement, soit une économie de plus de 2 millions de dollars au Trésor public. M. Guitouni a aussi indiqué que toutes les stations services seront équipées des commodités, notamment celles implantées sur le réseau autoroutier. Le ministre a poursuivi sa visite à Zelamta pour la mise en service de la DP en gaz, le raccordement de 1 059 foyers, la visite du projet du poste blindé de 400/220 KV d’Oued El Abtal, réalisé afin de répondre à la demande croissante en énergie électrique dans la wilaya de Mascara. La Société algérienne de gestion du réseau de transport de l’électricité GRTE (filiale du groupe Sonelgaz) a prévu pour cette wilaya un plan de développement du réseau de transport de l’électricité ambitieux, ce qui a fait dire au ministre que la wilaya de Mascara constitue un modèle de développement du réseau. La mise en service de ce projet, qui s’étend sur une superficie de 6 hectares et dont le coût de réalisation est estimé à 4.500 MDA, est prévue pour l’année 2018, avec une puissance de transformation de 600 MVA. Ce poste électrique permettra de renforcer le réseau national de transport de l’électricité en technique 400 et 200 KV, pour satisfaire en particulier la demande accrue des clients de la wilaya de Mascara. Deux autres postes sont prévus en technique 220/60 KV dont un à Oued El Abtal et l’autre à Bouhanifia d’une puissance global avoisinant 480 MVA, six autres postes électriques 60/30 KV sont prévus à Oued El Abtal, Mamounia, Mohammadia, Ghriss, Tighennif et Tizi d’une puissance de 80/MVA chacun, soit 480 MVA en global. La réalisation de tous ces projets d’investissements en transport de l’électricité dans la wilaya de Mascara à l’horizon 2027 s’élève à 78.277 MDA. 39 communes de la wilaya sont desservies en gaz naturel sur 47 communes, ce qui représente un taux de desserte de 83%, ce taux passera à 100% avec l’achèvement des programmes en cours de réalisation. Le programme de raccordement en gaz naturel avance à grands pas dans la wilaya de Mascara.

A. Ghomchi